Caso María Belén Bernal: una cronología de los 10 días de su desaparición

El día en que María Belén desapareció

Pese a que el teniente confesó que hubo un enfrentamiento fue puesto en libertad; la Fiscalía no solicitó la orden de detención de Cáceres con fines investigativos, aunque la Fiscal Diana Salazar indicó que hubo una orden expresa para seguimiento de Cáceres.

Cuatro días después: ordenan prisión contra Cáceres

Día ocho: jueza ordena prisión para la cadete sospechosa

Golpes y gritos de auxilio, según testigos

Uno de ellos reveló que el día que Bernal entró a la escuela policial, allí había una reunión social y ella no estaba invitada. "Lo sorprendió al capitán" y se escucharon golpes.

Aunque la Fiscalía no reveló qué otros detalles ha entregado la única detenida en este caso: la cadete Joselyn S. P., supuesta pareja sentimental del teniente Cáceres, sin embargo más testimonios de otros cadetes dieron detalles del caso.

Contradicción por parte de las autoridades

Pero en este caso no solo hubo supuestas omisiones, también existieron contradicciones entre las autoridades. Un ejemplo de ello fue la declaración del ministro Patricio Carrillo, cuando aseguró que el Fiscal a cargo no emitió una orden de prisión preventiva contra Cáceres porque no tenía los elementos suficientes.

Por su parte, la fiscal general, Diana Salazar, contradijo a la Policía e indicó que hubo una orden expresa de seguimiento y vigilancia al teniente de la policía involucrado, además señaló que no había recibido ningún informe detallado de lo que sucedió en el interior de la Escuela de la Policía.

Según Ordóñez, la fuga de Cáceres se dio durante la noche del miércoles, luego de que dio su versión, pero la orden de detención llegó cerca de las 21:00 del jueves 15 de septiembre.