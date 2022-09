Caso María Belén Bernal: autoridades se contradicen y la familia en medio

A raíz ese pronunciamiento, los desaciertos han abundando. El secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez también cometió un error en una rueda de prensa del 16 de septiembre. Dijo el "cuerpo de María Belén", minutos después, y por una pregunta de una periodista de Ecuavisa, aclaró que no se ha confirmado el deceso de la víctima y que su condición todavía es de desaparecida.

No obstante, al día siguiente, el 15 de septiembre, en entrevista para Teleamazonas, dio declaraciones que fueron cuestionadas desde varios sectores. El funcionario dijo que el acto fue "humano, irracional, pero humano" .

El primero en pronunciarse fue del ministro del Interior Patricio Carrillo . publicó un mensaje en sus redes sociales indicando que no va a "tolerar ni ser cómplice de conductas irracionales e ilegales que atenten contra las mujeres".

La analista política Gabriela Panchana no tiene dudas en la responsabilidad del Estado en la desaparición del Gobierno pero sí ve delicada la satanización de toda la Policía y la condena automática a sus autoridades, sobre todo cuando esa institución tiene en sus manos el combate de la narcoviolencia .

Contradicciones alrededor de la desaparición de María Belén Bernal

El ministro Patricio Carrillo dijo que el Fiscal a cargo no emitió una orden de prisión preventiva contra Cáceres porque no tenía los elementos suficientes, por lo tanto, aclaró que no saben dónde se encuentra el principal sospechoso.

La fiscal general, Diana Salazar, contradijo a la Policía e indicó que hubo una orden expresa de seguimiento y vigilancia al teniente de la policía involucrado, además señaló que no había recibido ningún informe detallado de lo que sucedió en el interior de la Escuela de la Policía.

Lea: María Belén Bernal: jueza ordena prisión para la cadete sospechosa de su desaparición

Según Ordóñez, la fuga de Cáceres se dio durante la noche del miércoles, luego de que dio su versión, pero la orden de detención llegó cerca de las 21:00 del jueves 15 de septiembre.

Los errores también vienen de los detalles de la investigación. Por ejemplo, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, dijo que los vidrios eran polarizados, del auto en el que se trasladó el sospechoso, al salir de la Escuela de la Policía, y que por lo tanto se desconoce si iba a alguien más en el interior del vehículo.

Sin embargo, la defensa de la familia de María Belén Bernal aseguran que los vidrios no eran polarizados y que, por eso se sabe que no iba en los asientos.

Martínez cree que todos esos detalles refleja la falta de preparación de los funcionarios para llevar un caso relacionado a violencia de género, dice que debe existir un seguimiento y evaluación, para evitar que ese tipo de enfrentamientos ponga en la mitad a las familias de las víctimas.