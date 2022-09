Caso María Belén Bernal: Elizabeth Otavalo envía un doloroso mensaje a la madre de Germán Cáceres

Este lunes 19 de septiembre del 2022 se cumple una semana de la desaparición de la abogada quiteña María Belén Bernal, de 34 años, quien se encuentra desaparecida desde el 11 de septiembre.

La madrugada de ese día, ella ingresó a la Escuela Superior de Policía Nacional. La última persona con la que mantuvo contacto fue su esposo, el teniente Germán Cáceres, quien en la actualidad es prófugo y se ofrece una recompensa de USD 20 mil a quien proporcione información del lugar en donde se encuentre.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó hoy que la búsqueda de Bernal continúa. "Técnicamente es una persona desaparecida y continuamos con ese proceso".

Acotó que serán desvinculados los uniformados que se vieron involucrados, entre el sábado 10 por la noche y el domingo 11, en la desaparición de la profesional. "Muchas cabezas tendrán que rodar por la falta de transparencia y la aparente negligencia en las investigaciones". Al momento se abrieron cuatro procesos investigativos.

De su parte, Otavalo dialogó con Ecuavisa.com, la mañana de hoy, lunes 19 de septiembre de 2022, para contar cómo avanzan las investigaciones.

La cadete fue detenida el viernes cuando la desaparición se reportó cuatro días antes y la audiencia de calificación de flagrancia se dio el sábado, ¿cómo analiza eso dentro de la investigación?

Se ve claramente que hay un espíritu de cuerpo. Algo están ocultando ¿Qué me esconden? ¿Por qué no dicen dónde está mi hija? El lunes que yo supe de la desaparición de mi niña y en la noche que estaba ahí el teniente Germán Cáceres del Salto no hicieron nada. La Fiscalía dice que no había elementos, pero procesos administrativos sí tiene la Policía, por lo menos para detenerlo mientras se hacen las investigaciones entre la Fiscalía y la Policía Nacional. El resultado es que María Belén está desaparecida.

¿Usted ha dialogado con la familia del oficial? ¿Hubo acercamientos?

Llamé a su madre, pero no me contestó.

¿Cuándo trató de comunicarse con ella?

Hace tres días.

¿Hubo antecedentes de violencia en el hogar de su hija?

Yo me atrevo a decir que tenían un hogar normal. De hecho, nosotros estuvimos 15 días atrás en un almuerzo de familia con su mamá en mi casa. O sea, no he sabido nada de eso (si hubo violencia de género), pero mire el resultado de hoy. ¿Por qué? Porque estuvo saliendo con una cadete, se permitieron las fiestas, empezaron a beber y ahora el resultado de eso es que no quieren ayudarle a la persona, a mi hija.

¿Qué mensaje le daría a la mamá del teniente Cáceres para que la ayude a encontrar a María Belén?

Señora Anabel, usted sabe cuanto yo amaba a mi niña. Usted es madre. Solamente dígale a Germán que me la devuelva o que me diga dónde la dejó y yo le voy a ver. Usted es mamá de tres mujeres y su hijo es el menor. Usted sabe que le recibí en mi casa con todo amor y corazón. Dígale a su hijo que me muestre dónde está.

En redes sociales se comenta de que Belén apoyaba económicamente a su esposo, ¿era así?

Él tenía una vida bastante cara. Mi hija una profesional muy exitosa. Entonces yo creo que ellos vivían en un espacio económico de familia compartido, en donde mi hija hacía y se comprometía con la economía de su hogar. Vivían muy bien, muy, muy bien. Usted sabe cuánto se gana como servidor público.

En las redes sociales, su hija siempre se manifestaba escribiendo mensajes de amor por su esposo y ahora ocurrió esta tragedia, ¿cómo analiza eso?

Para Belén lo principal era la familia. También cuidaba de mi madre, su abuela, quien tiene cáncer y le ayudaba con las medicinas. Era una mujer muy suelta. Ayudaba a los vecinos gratuitamente con asesoría jurídica. Por eso, entre ambas teníamos previsto construir, en el sur de Quito, un espacio para hacer mediación, porque ella decía que la gente pobre necesita más apoyo. Decía que de sus casos iba sacar dinero para apoyar a quienes no tienen ingresos económicos. Incluso a su esposo le exigió que estudie Derecho. Le ayudaba haciendo deberes, le explicaba, se volvió la profesora de Germán.

