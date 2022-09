Caso María Belén Bernal: esto dijo Germán Cáceres en su versión ante la Fiscalía

Luego, cuando la Fiscalía pidió la versión de Cáceres, el 13 de septiembre, indicó que la pelea inició la madrugada del 11 de septiembre, cerca de las 02:00 cuando llegó María Belén.

En esa ocasión, Cáceres dijo: "estábamos discutiendo mutuamente por los celos de mi esposa, la discusión subió de tono, posterior quiso agredirme y traté de defender al tratar que no me lastimara, hubo forcejeo".

También precisó: "hubo chirlazos de ella hacia a mi, yo trataba de defenderme y empujarle".

Además, indica que salió de la Escuela de la Policía, supuestamente con María Belén, alrededor de las 19:30; y describe que a las 22:00 continuaba en el trayecto, a la altura del intercambiador de Carapungo. El tiempo desde Pusuquí, donde se ubica esa instalación de la Policía, hasta ese punto es de aproximadamente 30 minutos.

A pesar de que el principal sospechoso confesaba que hubo un enfrentamiento, que en la primera declaración no informó de la discusión en la Escuela de la Policía y que el tiempo de trayecto no coincide con la distancia, la Fiscalía no solicitó la orden de detención de Cáceres con fines investigativos, aunque la Fiscal Diana Salazar indicó que hubo una orden expresa para seguimiento de Cáceres.

Lo cierto es que María Belén Bernal lleva 10 días desaparecida y que múltiples testimonios señalan que se escucharon gritos, y pedidos de auxilio desde la habitación de Cáceres.