Abogado de la cadete Joselyn S. pedirá un habeas corpus para su liberación en el caso Bernal

La abogada María Belén Bernal, de 34 años, lleva más de una semana desaparecida y la Policía Nacional no ha dado con el paradero de su esposo, el teniente Germán Cáceres del Salto, quien es la última persona con la que ella tuvo contacto en la Escuela de Policía.

Al momento, la única detenida en este caso es la cadete Joselyn S., de 24 años. El abogado de la joven, Gonzalo Realpe, dialogó con Ecuavisa.com y presentará una acción de habeas corpus al mediodía de hoy, miércoles 21 de septiembre del 2022.

A continuación una entrevista.:

¿Por qué se apresó solamente a la cadete y no a otras personas que estaban en la Escuela Superior de Policía Nacional?

Creemos que se detuvo a la cadete y se le inició un proceso penal en su contra solamente por el hecho de haber estado esa noche en compañía de Cáceres. Ella fue quien se trasladó a la habitación del oficial y en esos momentos comenzaron a darse los hechos que ahora conocemos. Además, por ser mujer, ser cadete y no estar al mismo nivel jerárquico del teniente. Creemos que la Policía Nacional, la Fiscalía y la Función Judicial deben dar respuestas a la opinión pública y la única forma de hacerlo es iniciando un proceso penal y se requieren presos. Como chivo expiatorio está la aspirante a oficial.

¿Qué medidas legales va a implementar hoy?

Hoy comienzo mi trabajo para obtener la libertad de mi defendida, pues la orden de prisión es injusta. Para esto voy a presentar al mediodía una acción constitucional de habeas corpus. Espero que con este instrumento jurídico pueda obtener, de manera inmediata, su libertad. Una vez que salga libre, ella podrá defenderse de mejor forma y aportar con las investigaciones, ya sin presiones de la cárcel y temores.

¿Qué derechos se vulneraron de la cadete?

A la inocencia porque se le ha tratado como que ella ha participado en un delito, como si fuera autora. Estuvo detenida en el centro policial, posteriormente se la apresó con una boleta abusiva e ilegal. Con un parte policial que adolece de fraude procesal se la llevó a la Unidad de Flagrancias para la audiencia de formulación de cargos y se vulneraron los derechos a la libertad. Se le vulneró su derecho a estudiar y progresar. Hoy, los cadetes tenían exámenes y ella puede perder el año por no rendirlos. También se irrespetó su derecho a expresarse .libremente.

¿Ella pretende volver a la Policía Nacional para continuar su carrera una vez que recupere su libertad?

Jurídicamente ella todavía no está separada de la Policía Nacional. No se le ha iniciado un sumario administrativo o proceso disciplinario, tampoco se la ha notificado el inicio de una instrucción fiscal, pero creemos que luego llegarán a eso. Va a ser prácticamente imposible que vuelva porque la institución uniformada ha quedado muy mal con este escándalo y mucho más la Escuela Superior. Se desprestigió más de lo que estaba. No van permitirle que continúe su carrera de oficial.

¿Ella intentará volver?

Creo que no. He conversado con sus padres y ella está asustada por la forma cómo se han portado sus compañeros y la institución. Le han vulnerado gravemente sus derechos constitucionales a la libertad, educación y expresión. Una vez que recupere la libertad se dedicará a otra cosa que no sea a intentar ser oficial.

¿Por qué le fallaron sus compañeros?

En sus versiones, ellos mienten y dicen otras cosas o aumentan. Por ejemplo, se habla de una relación sentimental y he manifestado claramente que eso no existe.

