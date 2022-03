10 meses de la Asamblea y la credibilidad continúa empañada

Durante la sesión hubo más de una anomalía. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Guadalupe Llori se ausentó de la votación mientras que, el ponente del proyecto Daniel Noboa, asambleísta independiente no regresó al Legislativo con el texto final. Luego emitió un comunicado en Twitter, afirmando que "lo más sensato es irnos a nuestras casas y llamar a la muerte cruzada”.

La tensión entre la Asamblea Nacional y el Gobierno de Guillermo Lasso se agudiza. Este 24 de marzo de 2022, el proyecto de Ley de Inversiones fue archivado, pues no alcanzó los 70 votos necesarios para aprobarse.

Para Espinel la inestabilidad ha marcado la gestión de la Asamblea , dando una imagen de ingobernabilidad en el país. En ese sentido, el analista resalta que los proyectos de Ley impulsados desde el Ejecutivo , "no han sido tratados con agilidad, lo que pone en evidencia la dificultad o la imagen de desconexión entre el Ejecutivo y el Legislativo".

"Estamos frente a un Legislativo que se le dificulta generar consensos y no ha logrado llegar a acuerdos entre las distintas bancadas", expone Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía Desarrollo (FCD).

Más escándalos que afectan a la ya deteriorada imagen del Legislativo. En ese sentido, la analista cita a la encuestadora Perfiles de Opinión, "en julio del año pasado su nivel de aprobación era de 33%, y ahora, en este mes de marzo se situó en 15%". Lo que quiere decir que 1.5 de cada 10 ecuatorianos aprueba la gestión de la Asamblea, recalca.

MÁS JUICIOS QUE LEYES APROBADAS

Otro eje de la gestión del Legislativo, destacado por Espinel, es su rol de fiscalizador. Es que en menos de un año la Asamblea ha impulsado 14 juicios políticos, según el registro de FCD.

Aunque entre las atribuciones del Legislativo consta no solo la generación de leyes también su rol de fiscalizar, para Espinel los procesos no han sido eficaces, "en materia de fiscalización aún siguen quedando muchas deudas, pese a que existen 14 solicitudes de juicios políticos muchas de ellas son resueltas cuando las autoridades interpeladas ya han abandonado el país o ya no ocupan los cargos".

Concuerda con ello, el analista Moscoso, quien insiste en que "no se puede usar la fiscalización como herramienta de presión (...) La fiscalización debe ser seria".