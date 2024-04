Hace pocos días, Matías Oyola se presentó como candidato a la presidencia de Barcelona SC, después de haber formado como vicepresidente en las elecciones pasadas y no pudo participar porque su lista no cumplió los requisitos.

Ahora, en estas nuevas elecciones, el exfutbolista argentino en cabeza su proyecto para buscar la presidencia del club, junto a Munir Massuh y Rafael Verduga.

Oyola, en conversación con Radio Diblu, quiso aclarar que sí se siente preparado para ser presidente de Barcelona, pero nunca esperó que ocurra todo lo que ha pasado y buscó otras formas para solucionar.

“Le he pedido a Antonio que seamos nosotros para resolver esto, no abogados o jueces que no sean hinchas ni socios”, mencionó Matías, sobre las decisiones judiciales que ordenan la inscripción de la lista de Álvarez como presidente.

Así mismo, hizo referencia a esta época, previa a elecciones, donde su lista no se ha aparecido en el club y han sido cuestionados por desaparecerse cuando se los necesitaba.

A lo que quiso aclarar que ellos aceptaron la decisión de que Antonio Álvarez sea el nuevo presidente, por ello señaló que en esta ocasión harían lo mismo. “Si nosotros no somos los ganadores, de ahí en adelante es apoyar al que está”, indicando que no van a protestar.