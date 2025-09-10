Los octavos de final de la Copa Ecuador empiezan este miércoles 10 de septiembre

La Copa Ecuador volverá a la actividad para disputar los octavos de final del torneo con siete equipos de la Serie A, cinco de la Serie B y cuatro de la segunda categoría.

Después de un emocionante cierre de los 16 avos de final con las victorias de equipos de segunda categoría en contra de clubes de la Serie A, como la eliminación de Barcelona SC ante Cuenca Juniors.

Ahora, este miércoles 10 de septiembre se disputará el primer partido de los octavos de final entre el Aucas y el Deportivo Cuenca, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

El encuentro entre ambos clubes se disputará este miércoles 10 de septiembre, a las 19:00 de Ecuador, por la transmisión de DSports.