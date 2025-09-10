Fútbol Nacional
Los octavos de final de la Copa Ecuador empiezan este miércoles 10 de septiembre

El primer partido que se disputará por los octavos de final de la Copa Ecuador será entre Aucas vs. Deportivo Cuenca.

   
    Aucas enfrentará al Deportivo Cuenca por los octavos de final de la Copa Ecuador.( API )
La Copa Ecuador volverá a la actividad para disputar los octavos de final del torneo con siete equipos de la Serie A, cinco de la Serie B y cuatro de la segunda categoría.

Después de un emocionante cierre de los 16 avos de final con las victorias de equipos de segunda categoría en contra de clubes de la Serie A, como la eliminación de Barcelona SC ante Cuenca Juniors.

Ahora, este miércoles 10 de septiembre se disputará el primer partido de los octavos de final entre el Aucas y el Deportivo Cuenca, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

El encuentro entre ambos clubes se disputará este miércoles 10 de septiembre, a las 19:00 de Ecuador, por la transmisión de DSports.

Deportivo Cuenca venció al Club Baños Ciudad de Fuego para avanzar a los octavos de final de la Copa Ecuador.
Deportivo Cuenca venció al Club Baños Ciudad de Fuego para avanzar a los octavos de final de la Copa Ecuador. ( API )

En la previa del partido, el plantel de los morlacos reclamaron dos meses de sueldo que no les han pagado, sumado a sus arriendos pendientes, pero confirmaron que sí disputarán el partido.

El ganador de la serie enfrentará al vencedor entre Liga de Quito y San Antonio. El encuentro se disputará el 9 de octubre, a las 19:00.

La Copa Ecuador seguirá el 18 de septiembre con el enfrentamiento entre 9 de Octubre y El Nacional. Por su lado, el partido de Emelec ante Leones del Norte fue reprogramado por problemas de logística.

