10 sep 2025 , 09:19

Nicolás González: “Los muchachos de Ecuador parece que ganaron la final del mundo”

El jugador de la selección de Argentina, Nicolás González, criticó los festejos de los jugadores de Ecuador por conseguir el triunfo por 1-0.

   
    Nicolás González criticó los festejos de la selección de Ecuador ante Argentina.( EFE )
La selección de Ecuador venció por 1-0 a Argentina, en el estadio Monumental, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y uno de los jugadores de la Albiceleste criticó los festejos de la Tri.

Después de la victoria de Ecuador, Nicolás González habló con los medios de comunicación y bromeó por la celebración de los jugadores de la Tri al conseguir el triunfo.

"Los muchachos acá están contentos, parece que ganaron la final del mundo", deslizó González en zona mixta.

Cabe recordar que Nicolás se lesionó antes de disputar el Mundial de Qatar 2022 y quedó desafectado de la selección, en su lugar fue llamado Ángel Correa.

Nicolás González disputó 90 minutos en la derrota de Argentina ante Ecuador.
Nicolás González disputó 90 minutos en la derrota de Argentina ante Ecuador. ( EFE )

El argentino agregó que “hoy nos tocó perder, pero nos vamos con la frente en alto”, tras caer 1-0 por el tanto de penal de Enner.

Por esa razón, además de la derrota, el futbolista dijo a TyC Sports que: "Nos vamos tranquilos, sabiendo que dejamos a la Argentina en lo más alto posible. Si voy al Mundial lo voy a sentir como una revancha".

Al final de las Eliminatoria, Argentina quedó líder con 38 puntos; mientras que Ecuador fue segundo con 29 unidades.

