Enner Valencia: “Hoy queríamos que la gente disfrute y creo que lo conseguimos”

La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-de-ecuador target=_blank>selección de Ecuador</a> cerró las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con broche de oro, tras imponerse 1-0 a Argentina, en el estadio Monumental, y <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/enner-valencia target=_blank>Enner Valencia</a> se mostró contento por el</b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/dibu-martinez-arbitro-responsable-victoria-ecuador-argentina-eliminatorias-EJ10086442 target=_blank></a> <b></b>