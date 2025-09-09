Fútbol Internacional
09 sep 2025 , 20:54

Enner Valencia: “Hoy queríamos que la gente disfrute y creo que lo conseguimos”

El capitán de la selección de Ecuador, Enner Valencia, se mostró contento por el triunfo ante Argentina en condición de local, después de conseguirlo por última vez hace 16 años.

   
    Enner Valencia anotó el gol de la victoria de Ecuador ante Argentina.( EFE )
La selección de Ecuador cerró las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con broche de oro, tras imponerse 1-0 a Argentina, en el estadio Monumental, y Enner Valencia se mostró contento por el triunfo.

Después de la victoria, Superman habló de las constantes críticas al combinado nacional y a la falta de goles que han marcado en este proceso clasificatorio

“Los tiempos de Dios son perfectos. A pesar de todo lo que se dice de este grupo, seguimos luchando y dando la cara por el país”, dijo en el Canal del Fútbol.

Sin embargo, el capitán agregó que “sabemos que existe mucha gente que nos apoya. Hoy queríamos que la gente disfrute y creo que lo conseguimos”, tras vencer a Argentina.

Enner Valencia alcanzó los 47 goles con la selección de Ecuador. ( EFE )

Finalmente, Enner comentó que fueron los justos ganadores. “Yo creo que desde que empezó el partido sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival de jerarquía, el bicampeón de la Copa América, pero lo hemos trabajado bien”, cerró.

La entrevista fue cortada porque los jugadores de la selección celebraron el triunfo de la Tri y la clasificación al Mundial 2026.

Además, Enner homenajeó a Christian Benitéz con el estampado 11 en su chaleco de suplente. Superman disputó su último partido con la selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas.

