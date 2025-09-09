Fútbol Internacional
09 sep 2025 , 19:04

¡Leyenda viva! Enner Valencia anotó su gol 47 con Ecuador ante Argentina

Enner Valencia, de penal, anotó su gol número 47 con Ecuador ante Argentina

   
  • ¡Leyenda viva! Enner Valencia anotó su gol 47 con Ecuador ante Argentina
    Enner Valencia celebra su gol contra Argentina por las Eliminatorias ( AFP )
¡Siempre Enner Valencia! El máximo goleador histórico de la selección de Ecuador volvió a brillar y anotó su gol número 47 con la Tricolor en el duelo ante Argentina, correspondiente a la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Fue una noche redonda para el capitán ecuatoriano, quien se despidió de las Eliminatorias marcando un gol frente a la actual campeona del mundo.

La jugada clave llegó al minuto 45, cuando Ángelo Preciado fue derribado en el área por el defensor argentino Nicolás Tagliafico. Tras revisar la acción en el VAR, el árbitro colombiano Wilmar Roldán sancionó penal a favor de Ecuador.

Lea también: Así fue el emotivo homenaje a Enner Valencia por su partido 100 con Ecuador

Con su habitual temple, Enner Valencia tomó el balón y ejecutó el disparo desde los doce pasos, enviándolo al fondo de las redes del estadio Monumental de Guayaquil. Fue su sexto gol en esta edición de las Eliminatorias.

Además del tanto, la noche tuvo un tinte especial para el delantero del Inter de Porto Alegre. Antes del partido, la Federación Ecuatoriana de Fútbol le rindió un emotivo homenaje por alcanzar los 100 partidos oficiales con la selección.

En el acto, Valencia recibió un cuadro con la camiseta de Ecuador y el número 100, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la Tricolor.

