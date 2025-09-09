¡Leyenda viva! Enner Valencia anotó su gol 47 con Ecuador ante Argentina

<b>¡Siempre </b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/enner-valencia>Enner Valencia</a><b>!</b> El máximo goleador histórico de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-ecuador>selección de Ecuador</a> volvió a brillar y <b>anotó su gol número 47 con la Tricolor en el duelo ante Argentina</b>, correspondiente a la última <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/homenaje-enner-valencia-partido100-ecuador-eliminatorias-AJ10085731></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b>