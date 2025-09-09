Fútbol Internacional
09 sep 2025 , 17:49

Así fue el emotivo homenaje a Enner Valencia por su partido 100 con Ecuador

Enner Valencia, máximo goleador histórico de la selección de Ecuador, fue homenajeado por sus 100 partidos con la Tri

   
  • Así fue el emotivo homenaje a Enner Valencia por su partido 100 con Ecuador
    Enner Valencia fue homenajeado por su partido número 100 con la selección de Ecuador( Foto: La Tri )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara

|
Canal WhatsApp
Newsletter

Previo al encuentro entre Ecuador y Argentina, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) rindió un emotivo homenaje a Enner Valencia, quien alcanzó los 100 partidos oficiales con la selección nacional.

El capitán y máximo goleador histórico de la Tricolor vivió un momento cargado de emoción, ya que el duelo ante la campeona del mundo no solo marcó su centenario con la selección, sino también su último partido en unas Eliminatorias Sudamericanas.

Durante el acto, Valencia recibió un cuadro con la camiseta de Ecuador y el número 100, en conmemoración a sus apariciones con el combinado nacional.

Lea también: Enner Valencia y su marca imborrable: los 14 goles que anotó con Ecuador en Eliminatorias

Enner Valencia fue homenajeado por su partido número 100 con la selección de Ecuador
Enner Valencia fue homenajeado por su partido número 100 con la selección de Ecuador ( Foto: La Tri )

El delantero del Inter de Porto Alegre estuvo acompañado por su esposa e hijas en el estadio Monumental de Guayaquil.

Con este gesto, la FEF reconoció la trayectoria y el legado de uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol ecuatoriano en la última década.

Temas
Selección Ecuador
Eliminatorias
Enner Valencia
homenaje
Eliminatorias Mundial 2026
Ecuador
Noticias
Recomendadas