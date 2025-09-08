Fútbol Internacional
08 sep 2025 , 09:12

Enner Valencia y su marca imborrable: los 14 goles que anotó con Ecuador en Eliminatorias

Enner Valencia anunció que disputará su último partido con la selección de Ecuador ante Argentina por Eliminatorias

   
  • Enner Valencia y su marca imborrable: los 14 goles que anotó con Ecuador en Eliminatorias
    Enner Valencia celebra un gol con la selección de Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026( Foto: Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Enner Valencia, máximo goleador histórico de la selección de Ecuador, anunció que el partido ante Argentina será el último que dispute con la Tricolor en por las Eliminatorias Sudamericanas.

“En otras selecciones también se están retirando figuras que han dado mucho por su país. En nuestro caso, nos hemos dedicado a defender la camiseta con responsabilidad. Ojalá que este partido contra Argentina sea una linda despedida y se celebre con una victoria”, expresó el capitán de Ecuador en rueda de prensa.

Valencia suma 46 goles con la selección de Ecuador y buscará aumentar esa cifra en su despedida, consolidando aún más su legado como el máximo artillero en la historia de la Tri.

Lea también: La posible alineación de Ecuador para enfrentar a Argentina por Eliminatorias

Enner Valencia celebra un gol con la selección de Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026
Enner Valencia celebra un gol con la selección de Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026 ( AFP )

En el actual proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026, el delantero del Inter de Porto Alegre ha disputado 14 partidos, en los que ha marcado 5 goles y 2 asistencias.

A lo largo de su carrera en Eliminatorias Sudamericanas, Enner ha convertido 14 goles, comenzando su cuenta goleadora el 24 de marzo de 2016 frente a Paraguay. Las selecciones a las que más le ha anotado son Bolivia (5 goles) y Venezuela (4 goles).

Este martes, ante Argentina, Enner Valencia buscará cerrar su etapa en Eliminatorias con una actuación memorable.

Los 14 goles de Enner Valencia por Eliminatorias

Temas
Goles
Selección Ecuador
Eliminatorias
Enner Valencia
Eliminatorias Mundial 2026
Ecuador
Noticias
Recomendadas