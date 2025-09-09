Bolivia venció a Brasil y jugará el repechaje para el Mundial 2026

Este martes 9 de septiembre se disputó la última fecha de las <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/eliminatorias-sudamericanas target=_blank>Eliminatorias Sudamericanas</a> con la emocionante victoria de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-de-bolivia target=_blank>Bolivia</a> por 1-0 Brasil para conseguir un puesto en el repechaje.</b> <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/moises-caicedo-expulsado-argentina-perdera-primer-partido-mundial-2026-FJ10086267 target=_blank>Moisés</a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/enner-valencia-gol-ecuador-argentina-eliminatorias-DJ10086173 target=_blank></a> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/repechaje-al-mundial-2026-bolivia-debe-ganarle-brasil-y-esperar-que-venezuela-tropiece-HG10076706 target=_blank></a></b> <b></b>