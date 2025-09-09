Fútbol Internacional
Bolivia venció a Brasil y jugará el repechaje para el Mundial 2026

La selección de Bolivia superó por 1-0 a Brasil y clasificó al repechaje internacional para el Mundial 2026, tras la derrota de Venezuela ante Colombia.

   
    Bolivia venció a Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.( EFE )
Este martes 9 de septiembre se disputó la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con la emocionante victoria de Bolivia por 1-0 Brasil para conseguir un puesto en el repechaje.

Miguel Terceros anotó el primer gol del partido desde el punto penal, antes de finalizar la primera parte.

La Verde no ha sufrido ataques de la selección brasileña, pues solamente registraron un disparo a la portería a la media hora de partido.

Ancelotti decidió meter cuatro cambios para los últimos 60 minutos con las estrellas de Estevao, Marquinhos, Joao Pedro y Raphinha.

En los minutos finales, Bolivia controló el balón para evitar que los brasileños creen ocasiones de peligro e incluso obligaron a importantes atajadas de Alisson.

Mientras que la Verde venció a los brasileños, Venezuela cayó goleado ante Colombia.

Bolivia acabó en el séptimo lugar con 20 puntos; mientras que Venezuela se quedó octavo con 18 unidades.

