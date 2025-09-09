Dibu Martínez señaló al árbitro como responsable de la victoria de Ecuador en las Eliminatorias

La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-de-ecuador target=_blank>selección de Ecuador</a> se impuso por 1-0 ante Argentina en el cierre de las <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/eliminatorias-sudamericanas target=_blank>Eliminatorias Sudamericanas</a>, en el estadio Monumental, pero el <b>arquero de la albiceleste lamentó la actuación del árbitro</b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/moises-caicedo-expulsado-argentina-perdera-primer-partido-mundial-2026-FJ10086267 target=_blank></a> <b></b> <b></b>