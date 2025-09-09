Fútbol Internacional
09 sep 2025 , 20:12

Dibu Martínez señaló al árbitro como responsable de la victoria de Ecuador en las Eliminatorias

El arquero de la selección de Argentina, Emiliano Martínez, habló del árbitro de Wilmar Rolán por las decisiones de un penal para Ecuador y la expulsión de Nicolás Otamendi.

   
    Dibu Martínez criticó a Wilmar Roldán por su actuación.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa

|
Canal WhatsApp
Newsletter

La selección de Ecuador se impuso por 1-0 ante Argentina en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, en el estadio Monumental, pero el arquero de la albiceleste lamentó la actuación del árbitro central.

Emiliano Martínez consideró que “fue un partido duro, un empate estaba bien”, después de que Argentina no creó claras jugadas de peligro.

Incluso, el Dibu cuestionó a Wilmar Roldán por su decisión de pitar penal por la falta de Nicolás Tagliafico a Ángelo Preciado dentro del área.

El árbitro no sé qué cobró, fue una disputa normal para ganarnos tienen que ser así”, señaló el argentino en El Canal del Fútbol.

Emiliano explicó que “fue un poco injusto el penal, la expulsión puede ser. Cambia el partido. Sabemos que los árbitros afuera de casa nos complican un poco más”.

Enner Valencia engañó al Dibu Martínez desde el punto penal.
Enner Valencia engañó al Dibu Martínez desde el punto penal. ( API )

Sin embargo, el arquero reconoció que la Tri es fuerte defensivamente y que “se merecieron la victoria y nada más”, cerró.

Ecuador finalizó en el segundo lugar con 29 untos en la tabla de posiciones.

