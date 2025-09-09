Dibu Martínez señaló al árbitro como responsable de la victoria de Ecuador en las Eliminatorias

La selección de Ecuador se impuso por 1-0 ante Argentina en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, en el estadio Monumental, pero el arquero de la albiceleste lamentó la actuación del árbitro central.

Emiliano Martínez consideró que “fue un partido duro, un empate estaba bien”, después de que Argentina no creó claras jugadas de peligro.

Incluso, el Dibu cuestionó a Wilmar Roldán por su decisión de pitar penal por la falta de Nicolás Tagliafico a Ángelo Preciado dentro del área.

Lea más: Moisés Caicedo, expulsado ante Argentina, se perderá el primer partido del Mundial 2026

“El árbitro no sé qué cobró, fue una disputa normal para ganarnos tienen que ser así”, señaló el argentino en El Canal del Fútbol.

Emiliano explicó que “fue un poco injusto el penal, la expulsión puede ser. Cambia el partido. Sabemos que los árbitros afuera de casa nos complican un poco más”.