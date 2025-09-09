Enner Valencia será nuevo jugador del Pachuca de México

Enner Valencia no seguirá en el fútbol brasileño, pues Superman regresará a México y volverá a vestir la camiseta de uno de los equipos que más brilló en los últimos años.

Antes del encuentro, el representante del futbolista, Gonzalo Vargas, adelantó que les llegó la propuesta de un equipo internacional y que esperaban resolver todo en las próximas horas.

Ahora, de acuerdo a información de la periodista María José Flores, Enner Valencia se convertirá en nuevo jugador del Pachuca, a pocas horas de cerrar el mercado de fichajes del fútbol mexicano.

Esta será la segunda etapa de Enner en el Pachuca, pues estuvo en el 2014 con 18 goles en 25 partidos disputados, después de ser vendido de Emelec.