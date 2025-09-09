Fútbol Internacional
09 sep 2025 , 21:17

Enner Valencia será nuevo jugador del Pachuca de México

Enner Valencia regresará al Pachuca de México, después de 11 años de vestir la camiseta del club por última vez.

   
    Enner Valencia dejará el Inter de Porto Alegre para firmar con su nuevo equipo.( EFE )
Fuente:
user placeholder

Ramiro Ulloa

|
Enner Valencia no seguirá en el fútbol brasileño, pues Superman regresará a México y volverá a vestir la camiseta de uno de los equipos que más brilló en los últimos años.

Antes del encuentro, el representante del futbolista, Gonzalo Vargas, adelantó que les llegó la propuesta de un equipo internacional y que esperaban resolver todo en las próximas horas.

Ahora, de acuerdo a información de la periodista María José Flores, Enner Valencia se convertirá en nuevo jugador del Pachuca, a pocas horas de cerrar el mercado de fichajes del fútbol mexicano.

Lea más: Enner Valencia: “Hoy queríamos que la gente disfrute y creo que lo conseguimos”

Esta será la segunda etapa de Enner en el Pachuca, pues estuvo en el 2014 con 18 goles en 25 partidos disputados, después de ser vendido de Emelec.

Enner Valencia anotó el gol de la victoria para Ecuador ante Argentina.
Enner Valencia anotó el gol de la victoria para Ecuador ante Argentina. ( API )

El último paso de Valencia en México fue en el 2019. El ecuatoriano jugó tres temporadas con el Tigres UANL y contribuyó con 34 tantos en 118 encuentros.

Lea más: Moisés Caicedo, expulsado ante Argentina, se perderá el primer partido del Mundial 2026

Enner fue la figura de la selección de Ecuador ante Argentina para imponerse por 1-0 con un gol suyo desde el punto penal.

Superman llegó al Internacional de Porto Alegre en el 2023 y firmó un contrato por tres años, por lo que saldrá del club aún con varios meses por cumplir.

Temas
Fútbol
Liga MX
ecuatorianos en el exterior
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Pachuca
Fútbol mexicano
Enner Valencia
Selección de Ecuador
Inter de Porto Alegre
Ecuador
México
