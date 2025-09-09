Así quedó la tabla de posiciones, tras finalizar las Eliminatorias Sudamericanas

La <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-ecuador>selección de Ecuador</a>, con un gol de <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/enner-valencia>Enner Valencia</a>, venció 1-0 a <b>Argentina</b> en el estadio <b>Monumental de Guayaquil</b>, en la última jornada de las <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/eliminatorias-MUNDIAL-2026>Eliminatorias Sudamericanas </a>rumbo al <b>Mundial 2026</b>. Con<b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ecuador-argentina-resultado-envivo-eliminatorias-mundial-2026-KJ10085359></a> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>