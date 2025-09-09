Fútbol Internacional
Así quedó la tabla de posiciones, tras finalizar las Eliminatorias Sudamericanas

La selección de Ecuador venció a Argentina y finalizó segundo en estas Eliminatorias Sudamericanas

   
    Enner Valencia de Ecuador celebra un gol este martes, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Ecuador y Argentina en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil (Ecuador). ( EFE )
La selección de Ecuador, con un gol de Enner Valencia, venció 1-0 a Argentina en el estadio Monumental de Guayaquil, en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Con este resultado, la Tri cerró su participación en el segundo lugar de la tabla de posiciones, con 29 puntos, superando a potencias como Colombia (28), Uruguay (28), Brasil (28) y Paraguay (28).

Por su parte, Bolivia logró una histórica victoria 1-0 sobre Brasil en El Alto, con un tanto de Miguel Terceros, y aseguró su pase al Repechaje Intercontinental, manteniendo viva la ilusión de volver a una Copa del Mundo después de casi tres décadas.

Lea también: Ecuador se va al Mundial 2026 con una victoria 1-0 sobre Argentina

En contraste, Venezuela (18) quedó al borde de la clasificación y vio frustrado su sueño mundialista tras caer 6-3 ante Colombia en Maturín.

En el fondo de la tabla, Perú (12) y Chile (11) completaron un ciclo eliminatorio para el olvido, sin opciones de clasificación y con un futuro incierto de cara al proceso hacia el Mundial 2030.

Tabla de posiciones

