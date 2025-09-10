Fútbol Internacional
10 sep 2025 , 10:31

Nicolás Tagliafico, sobre el penal a Ángelo Preciado: “En otra parte del campo no es ni cobrable ni revisable”

Nicolás Taglafico asegura que su choque con Ángelo Preciado no era penal, e incluso calificó de rara la actuación de Wilmar Roldán.

   
    Nicolás Taglafico habló de la falta penal a Ángelo Preciado en el Ecuador vs. Argentina.( EFE )
La actuación de Wilmar Roldán fue uno de los temas polémicos durante la victoria 1-0 de la selección de Ecuador ante Argentina, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, pero la albiceleste quedó inconforme con el colombiano.

Después de las declaraciones de Emiliano Martínez al señalar que el arbitraje estuvo en contra de ellos, Nicolás Tagliafico dio la versión de los hechos de la jugada que terminó en penal.

“Es una jugada en la que (Ángelo) Preciado disputa la pelota con Nico González. En ese momento queda en el aire, y yo salto desde mi sector con el impulso natural de cualquier disputa. Elevo el brazo, gano la posición y cabeceo. No fue con el codo, fue con el antebrazo”, explicó el jugador argentino.

Lea más: Nicolás González: “Los muchachos de Ecuador parece que ganaron la final del mundo”

Quote

Fue un lance del juego, nada más. En ningún momento pensé en golpearlo ni en hacerle falta

Tagliafico agregó que “es un duelo totalmente normal que en otra parte del campo no es ni cobrable ni revisable. Pero, dentro del área, la revisó y cobró. Es algo del referí”.

Lea más: Así reaccionó la prensa de Argentina, tras la derrota ante Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas

Por esa razón, el lateral izquierdo consideró que “raro que ni siquiera me haya sacado amarilla. Hay que seguir trabajando y no quedarse con eso”, cerró

Después del choque de Tagliafico y Preciado, Ángelo tuvo que salir del campo de juego por un profundo corte y quedó mareado.

