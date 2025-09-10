Fútbol Internacional
10 sep 2025 , 09:57

Así reaccionó la prensa de Argentina, tras la derrota ante Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas

La prensa argentina calificó los primeros 15 minutos del encuentro ante Ecuador como los peores durante los siete años de Lionel Scaloni como entrenador de la Albiceleste.

   
    Argentina cayó 1-0 ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.( EFE )
El cierre de las Eliminatorias Sudamericanas se dio con el triunfo 1-0 de la selección de Ecuador ante Argentina, en el estadio Monumental, y la prensa de la albiceleste tuvo una dura opinión del encuentro.

Una parte de los medios de comunicación no consideró que la derrota de la albiceleste debe ser una alarma, ya que aún lo consideran como la mejor del mundo.

“Que esta derrota en Guayaquil, que terminó con el exagerado “ole, ole” de los ecuatorianos, no sea más que una anécdota y un aprendizaje de cara al Mundial 2026”, señaló el Diario Olé

El mismo portal destacó que “no debe prender ninguna alarma, porque la Selección tiene claro cuál es el norte, sigue siendo la mejor del mundo”

Por su lado, el medio El Clarín reconoció que “Argentina sufrió un baño de realidad en Guayaquil. No de su propia realidad, sino de la realidad del fútbol moderno, ese en el que a un determinado nivel, cualquiera le gana a cualquiera”.

Argentina perdió su cuarto partido en las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador.
Argentina perdió su cuarto partido en las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador. ( API )
Se va masticando bronca Argentina de Guayaquil, pero también con una lección: defender la corona de Qatar 2022 necesitará de algo más.

Además, el diario señaló que “el del primer tiempo fue uno de los peores rendimientos de la Selección Argentina en todas las Eliminatorias, Ecuador dominó territorialmente y anímicamente a la Argentina”.

La Nación se mantuvo en la misma línea al señalar que “no solo los primeros 15 minutos fueron sus peores en estas eliminatorias, sino también uno de los tramos más flojos en los siete años del ciclo de Lionel Scaloni”.

Ecuador imponía condiciones, más entero, más firme, más audaz

El medio agregó que “la noche que debía ser la despedida soñada de Lionel Messi en esta clasificación para el Mundial de 206 terminó en pesadilla para la selección y en la jornada consagratoria de Enner Valencia”.

Sin embargo, La Nación reconoció que “la derrota ante Ecuador es una señal que debe ser puesta en contexto: la selección jugó con medio equipo suplente”, cerró.

La selección de Argentina quedó líder de las Eliminatorias Sudamericanas con cuatro derrotas en 18 partidos disputados con 38 puntos.

