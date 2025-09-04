Messi confirma que no viajará a Guayaquil por las Eliminatorias

La Selección Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 este lunes 9 de septiembre frente a Ecuador, en el estadio Monumental de Barcelona SC en Guayaquil. Sin embargo, lo hará sin su principal figura: Lionel Messi quien no será parte de la delegación que viajará a la ciudad ecuatoriana.

La ausencia del capitán albiceleste fue confirmada este jueves por el propio jugador luego del triunfo sobre Venezuela en zona mixta.

Messi viene de recuperarse recientemente de una lesión muscular y, tras una conversación con el técnico Leonel Scaloni, se decidió priorizar su descanso.

“Hoy hablé con Leonel Scaloni y él decidió que descanse porque recién vengo de recuperarme de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar el viaje (a Ecuador). También debo pensar en lo que se viene porque hay una seguidilla importante en la MLS”, declaró Messi, dejando en claro que fue una decisión consensuada con el cuerpo técnico.

Messi, de 38 años, volvió a sumar minutos recientemente con el Inter Miami en la Major League Soccer, y también disputó el último partido de Eliminatorias con Argentina.

Sin embargo, su historial de lesiones musculares y la intensidad del calendario actual pesaron en la determinación de no arriesgarlo en un partido sin implicaciones directas para la ‘Albiceleste’, ya clasificada al Mundial.