04 sep 2025 , 20:29

Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya están en el Mundial; Venezuela y Bolivia definen el repechaje

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 llega con seis selecciones clasificadas y solo un cupo en juego: el repechaje entre Venezuela y Bolivia.

   
    Jugadores de Ecuador que clasificaron al Mundial 2026.( FEF )
La recta final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 llega con emociones fuertes. Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya aseguraron su presencia en la próxima Copa del Mundo, mientras que solo queda un lugar en juego: el acceso al repechaje intercontinental. Venezuela y Bolivia son los únicos dos equipos que aún pelean por ese último boleto.

La selección venezolana parte con una ligera ventaja en la tabla de posiciones. Con 18 puntos, los llaneros dependen de sí mismos para asegurar el repechaje. Este martes recibirán a Colombia en condición de local, en un duelo donde intentarán aprovechar que su rival ya está clasificado y podría rotar a varios de sus titulares.

Por su parte, Bolivia llega con 17 unidades y la obligación de ganar y esperar un tropiezo de Venezuela. El equipo altiplánico tendrá una tarea muy complicada, ya que enfrentará a Brasil en La Paz. Aunque los brasileños ya tienen su boleto al Mundial asegurado, siguen compitiendo por terminar en el podio de la clasificación, por lo que no se espera que tomen el partido a la ligera.

En cuanto a los clasificados, Argentina lidera la tabla con 38 puntos y ha mostrado una campaña sólida de principio a fin. Brasil (28), Uruguay (27), Ecuador (26), Colombia (25) y Paraguay (25) también sellaron su clasificación tras una eliminatoria muy competitiva, donde el margen de error fue mínimo entre los equipos de mitad de tabla.

La posibilidad de disputar el repechaje es una oportunidad histórica tanto para Venezuela como para Bolivia. En el caso de la Vinotinto, sería la primera vez que alcanza esta instancia tan cerca de un Mundial, mientras que Bolivia buscará volver a una Copa del Mundo después de más de tres décadas de ausencia desde su última participación en 1994.

El repechaje intercontinental se jugará en marzo de 2026, en sede neutral y a partido único. Allí, el equipo sudamericano enfrentará a una selección de otra confederación (AFC, OFC o Concacaf), por lo que lograr ese cupo representa una gran posibilidad de concretar el sueño mundialista.

