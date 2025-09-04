Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya están en el Mundial; Venezuela y Bolivia definen el repechaje

La recta final de las <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/eliminatorias-mundial-2026>Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026</a></b> llega con emociones fuertes. <b>Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay </b>ya aseguraron su presencia en la próxima <b>C</b><b></b> <b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/por-que-es-clave-que-ecuador-gane-en-la-ultima-doble-fecha-de-las-eliminatorias-al-mundial-2026-JH10060090></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b>