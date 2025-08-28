¡Definidos los octavos! Conoce los cruces de la Copa Ecuador 2025

Tras la derrota de <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/barcelona>Barcelona Sporting Club</a>, <b>Cuenca Juniors</b> se convierte en el último equipo en clasificar a los octavos de final de la <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-cuenca-juniors-barcelonasc-resultado-16avos-copa-ecuador-HA10019824>Copa Ecuador.</a> El conjunto cuencano se medirá en esta fase contra <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-cuenca-juniors-barcelonasc-resultado-16avos-copa-ecuador-HA10019824></a>