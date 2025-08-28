Fútbol Nacional
28 ago 2025 , 21:30

¡Definidos los octavos! Conoce los cruces de la Copa Ecuador 2025

Cuenca Juniors fue el último equipo en sumarse a los octavos de final de la Copa Ecuador

   
    Barcelona SC perdió 2-0 contra Cuenca Juniors y quedó eliminado de la Copa Ecuador( API )
Tras la derrota de Barcelona Sporting Club, Cuenca Juniors se convierte en el último equipo en clasificar a los octavos de final de la Copa Ecuador. El conjunto cuencano se medirá en esta fase contra La Cantera de Pastaza.

Por su parte, Barcelona SC sufrió su tercera eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador. Los goles de Feyiseitan Asagidigbi y Roberto Ordóñez fueron los responsables de la caída del equipo torero en esta ocasión.

Cuenca Juniors se une a Deportivo Santo Domingo, La Cantera de Pastaza y Liga de Portoviejo, equipos de la Segunda Categoría que siguen con vida en el torneo, demostrando el buen nivel de los clubes fuera de la Serie A.

Por otro lado, de la Serie B lograron avanzar a los octavos de final Guayaquil City, San Antonio, Gualaceo, 9 de Octubre y Leones FC.

Finalmente, siete equipos de la LigaPro completan los 16 clubes que disputarán esta fase: Liga de Quito, El Nacional, Aucas, Emelec, Independiente del Valle, Deportivo Cuenca y Universidad Católica.

Estos son los cruces de octavos de final

Liga de Quito vs. San Antonio

Aucas vs. Deportivo Cuenca

Emelec vs. Leones FC

Deportivo Santo Domingo vs. Guayaquil City

Independiente del Valle vs. Gualaceo

Universidad Católica vs. Liga de Portoviejo

La Cantera de Pastaza vs. Cuenca Juniors

El Nacional vs. 9 de Octubre

