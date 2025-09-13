Fútbol Nacional
13 sep 2025 , 08:43

Leandro Yépez, jugador del Exapromo Costa, se suma a los fallecidos del ataque en Manta

El Exapromo Costa lamentó comunicar el fallecimiento de Leandro Yépez, después de no recuperarse de las heridas sufridas en el ataque armado en Manta.

   
    Leandro Yépez falleció por el ataque armado en Manta.( Redes sociales )
El pasado miércoles 10 de septiembre se realizó un ataque armado perpetrado en un hostal de Manta, en la provincia de Manabí, que dejó a cuatro personas asesinadas, entre ellas a Maicol Valencia, jugador del club Exapromo Costa, pero la cifra aumentó a cinco fallecidos.

Leandro Yépez, quien jugaba en Exapromo Costa, no pudo recuperarse de las heridas y falleció en la noche de este viernes 12 de septiembre.

“Con profundo dolor, la familia de Exapromo Costa FC comunica el sensible fallecimiento de nuestro jugador Leandro Yépez. Acompañamos en este momento de tristeza a su familia, amigos y compañeros, elevando nuestras oraciones por su eterno descanso”, informó el club.

Los jugadores se encontraban registrados en el hostal, junto a otros dos futbolistas, pues no tenían residencia en Manta y esperaban sumarse a la concentración del plantel.

Leandro Yépez y Maicol Valencia fueron los refuerzos del Exapromo Costa para buscar el ascenso a la Serie B.
Leandro Yépez y Maicol Valencia fueron los refuerzos del Exapromo Costa para buscar el ascenso a la Serie B. ( Redes sociales )

Con este deceso, son dos futbolistas los que perdieron la vida por el trágico suceso en Manta. Yépez y Valencia fueron los refuerzos del club para buscar el ascenso a la Serie B.

Exapromo Costa tiene programado enfrentar al Deportivo Quito por la ida de los 32 avos de final de los playoffs del Ascenso Nacional este sábado 13 de septiembre, a las 12:00.

“La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitió un comunicado oficial expresando su profundo pesar por la muerte de Yépez”, se pronunció el organismo.

