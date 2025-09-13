Leandro Yépez, jugador del Exapromo Costa, se suma a los fallecidos del ataque en Manta

El pasado miércoles 10 de septiembre se realizó un ataque armado perpetrado en un hostal de Manta, en la provincia de Manabí, que dejó a cuatro personas asesinadas, entre ellas a Maicol Valencia, jugador del club Exapromo Costa, pero la cifra aumentó a cinco fallecidos.

Leandro Yépez, quien jugaba en Exapromo Costa, no pudo recuperarse de las heridas y falleció en la noche de este viernes 12 de septiembre.

“Con profundo dolor, la familia de Exapromo Costa FC comunica el sensible fallecimiento de nuestro jugador Leandro Yépez. Acompañamos en este momento de tristeza a su familia, amigos y compañeros, elevando nuestras oraciones por su eterno descanso”, informó el club.

Los jugadores se encontraban registrados en el hostal, junto a otros dos futbolistas, pues no tenían residencia en Manta y esperaban sumarse a la concentración del plantel.