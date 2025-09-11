Ascenso Nacional: El partido de Exapromo Costa vs. Deportivo Quito no se va a reprogramar, aseguró directivo del club

En la noche de este miércoles 10 de septiembre, un ataque al estilo sicariato ocurrió en el mismo lugar que jugadores del Exapromo Costa se encontraban hospedados y dejó cuatro personas asesinadas, entre ellas el futbolista Maicol Valencia.

Uno de los directivos del club manabita, Tito Merchán, confirmó que no se cambiará la programación del partido y se disputará este sábado.

“A pesar de nuestro dolor, el partido va porque va misma fecha, hora. Decisión totalmente dura, anímica y psicológicamente afectados”, informó Chávez a Mundo Deportivo.

El dirigente comentó que el presidente del Exapromo, José Merchán, ya le comunicó al Deportivo Quito su decisión de que se mantenga la programación.