Ascenso Nacional: El partido de Exapromo Costa vs. Deportivo Quito no se va a reprogramar, aseguró directivo del club

El directivo de Exapromo Costa, Tito Merchán, confirmó que el partido ante Deportivo Quito se disputará el mismo día y hora que estaba programado, a pesar de la muerte de Maicol Valencia.

   
    Geovanny Nazareno es uno de los referentes del Exapromo Costa para buscar el ascenso a la Serie B.( Redes sociales )
En la noche de este miércoles 10 de septiembre, un ataque al estilo sicariato ocurrió en el mismo lugar que jugadores del Exapromo Costa se encontraban hospedados y dejó cuatro personas asesinadas, entre ellas el futbolista Maicol Valencia.

Uno de los directivos del club manabita, Tito Merchán, confirmó que no se cambiará la programación del partido y se disputará este sábado.

“A pesar de nuestro dolor, el partido va porque va misma fecha, hora. Decisión totalmente dura, anímica y psicológicamente afectados”, informó Chávez a Mundo Deportivo.

El dirigente comentó que el presidente del Exapromo, José Merchán, ya le comunicó al Deportivo Quito su decisión de que se mantenga la programación.

"Los jugadores están anímicamente y psicológicamente destrozados"

Exapromo Costa enfrentará al Deportivo Quito por la ida de los 32 avos de final del Ascenso Nacional.
Exapromo Costa enfrentará al Deportivo Quito por la ida de los 32 avos de final del Ascenso Nacional. ( Redes sociales )

Sin embargo, el directivo agregó que “los entrenamientos tuvimos que suspenderlo por obvias razones” y señaló que “los jugadores que no viven en Manta estaban hospedados en el hotel, antes de sumarse a la concentración”.

Finalmente, Tito reveló que “los directivos del Deportivo Quito nos contactaron para solidarizarse con la situación”.

Valencia fue uno de los refuerzos del Exapromo para disputar el Ascenso Nacional y buscar el ascenso a la Serie B.

Exapromo Costa tiene programado enfrentar al Deportivo Quito este sábado 13 de septiembre el partido de ida de los 32 avos de final del Ascenso Nacional.

