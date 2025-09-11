Fútbol Internacional
Inter de Milán analiza fichar a Joel Ordóñez para el 2026

Joel Ordóñez estuvo cerca de llegar al Olympique de Marsella en este mercado de fichajes, pero el Inter de Milán analiza contratar al central ecuatoriano para el inicio del 2026.

   
    Joel Ordóñez está cerca de firmar con el Inter de Milán.( Redes sociales )
Joel Ordóñez fue una de las novelas del mercado de fichajes del verano del 2025, pues existió la posibilidad de su traspaso del Club Brujas al Olympique de Marsella, pero la contratación se cayó.

Sin embargo, a pesar de las fallidas negociaciones, el defensor ecuatoriano ya despertó el interés de un nuevo equipo para su contratación en enero del 2026.

De acuerdo a información del periodista Fabrizio Romano, el Inter de Milán agregó a Ordóñez a la lista de sus nuevos centrales para fichar en el primer mercado del próximo año.

Durante la ventana de pases de verano, el Olympique de Marsella y Al Hilal siguieron de cerca su fichaje, pero no pudieron porque el cuadro belga se negó a venderlo.

Joel Ordóñez fue titular con la selección de Ecuador ante Paraguay y Argentina.
Joel Ordóñez fue titular con la selección de Ecuador ante Paraguay y Argentina. ( Redes sociales )

"No se dio, ahora toca trabajar en mi equipo", expresó el zaguero tricolor de la negociación para el comunicador Alejandro Ruilova.

Desde las negociaciones del Marsella al Brujas, Joel se perdió ocho partidos entre la Liga de Bélgica y Champions League, ya que no fue tomado en cuenta por el entrenador.

Ahora, Ordóñez se alista para disputar con el Club Brujas ante el RAAL La Louviere este sábado 13 de septiembre, a las 13:45.

