Inter de Milán analiza fichar a Joel Ordóñez para el 2026

Joel Ordóñez fue una de las novelas del mercado de fichajes del verano del 2025, pues existió la posibilidad de su traspaso del Club Brujas al Olympique de Marsella, pero la contratación se cayó.

Sin embargo, a pesar de las fallidas negociaciones, el defensor ecuatoriano ya despertó el interés de un nuevo equipo para su contratación en enero del 2026.

De acuerdo a información del periodista Fabrizio Romano, el Inter de Milán agregó a Ordóñez a la lista de sus nuevos centrales para fichar en el primer mercado del próximo año.

Durante la ventana de pases de verano, el Olympique de Marsella y Al Hilal siguieron de cerca su fichaje, pero no pudieron porque el cuadro belga se negó a venderlo.