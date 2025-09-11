Fútbol Nacional
11 sep 2025 , 07:54

¿Cómo llegan Emelec y Barcelona SC al Clásico del Astillero?

Emelec recibirá a Barcelona Sporting Club en el estadio George Capwell por el segundo Clásico del Astillero de 2025

   
  • ¿Cómo llegan Emelec y Barcelona SC al Clásico del Astillero?
    Este domingo 14 de septiembre se llevará a cabo el segundo Clásico del Astillero de 2025( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Este domingo 14 de septiembre, Emelec recibirá a Barcelona Sporting Club en una nueva edición del Clásico del Astillero, uno de los partidos más emblemáticos y con más historia del fútbol ecuatoriano.

Bajo la dirección de Guillermo Duró, el rendimiento de Emelec ha mejorado notablemente y el equipo se acerca cada vez más a su objetivo: clasificar a un torneo internacional.

Actualmente, el Bombillo ocupa el noveno lugar de la tabla con 38 puntos, a solo cuatro unidades del séptimo puesto, el cual otorga el último cupo para la Copa Sudamericana, actualmente ocupado por Orense.

Emelec llega a este Clásico tras una victoria 2-1 sobre Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, aunque Duró sufrirá una baja importante: no podrá contar con su goleador Facundo Castelli, quien fue operado de la rodilla.

Lea también: Los tres partidos que transmitirá Ecuavisa por la fecha 28 de la Liga Ecuabet

Este domingo 14 de septiembre se llevará a cabo el segundo Clásico del Astillero de 2025
Este domingo 14 de septiembre se llevará a cabo el segundo Clásico del Astillero de 2025 ( Foto: Internet )

Por su parte, Barcelona se encuentra en el segundo lugar de la tabla, con 47 puntos, pero atraviesa una crisis futbolística bajo el mando del exentrenador de Emelec, el español Ismael Rescalvo. Los canarios buscarán revertir su situación ante su eterno rival, con Octavio Rivero como principal carta de gol.

El esperado Clásico del Astillero comenzará a las 17:30 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Zapping.

Tabla de posiciones:

Temas
Emelec
Clásico del Astillero
Barcelona SC
LigaPro
Ecuador
Noticias
Recomendadas