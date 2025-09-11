Marcelo Moreno Martins sueña con regresar a la selección de Bolivia, pero el DT le cerró la puerta

El retirado<b> goleador histórico de Bolivia</b>, <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/marcelo-moreno-martins>Marcelo Moreno Martins,</a> expresó su deseo de volver a la selección de su país de cara a la repesca intercontinental para el <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mundial-2026>Mundial de 2026</a>, pero el<b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/tras-presion-de-maduro-fernando-batista-es-despedido-como-tecnico-de-venezuela-AI10094163></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b>