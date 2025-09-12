Fútbol Nacional
Así queda la tabla de posiciones iniciado la fecha 28 de la Liga Ecuabet

La Liga Ecuabet conectada por Xtrim retomó su actividad este viernes 12 de septiembre con el triunfo de Liga Deportiva Universitaria de Quito sobre Libertad de Loja, en el estadio Reina del Cisne.

   
    Jugadores de ambos clubes disputando el balón.( API )
Con esta victoria, los albos sumaron 48 puntos y se colocaron en el segundo lugar de la tabla de posiciones, por detrás del líder absoluto Independiente del Valle, que mantiene la cima con 59 unidades.

Lea: El Clásico del Astillero será el plato fuerte en el regreso de la Liga Ecuabet con la fecha 28

El resultado presiona directamente a Barcelona SC, que este domingo está obligado a ganar el Clásico del Astillero ante Emelec si quiere recuperar la segunda posición. El cuadro torero se mantiene con 47 puntos, y una derrota o empate ante los eléctricos podría dejarlo fuera del podio en esta jornada clave.

En tanto, la derrota deja a Libertad en una posición delicada. Aunque conserva momentáneamente el sexto lugar con 42 puntos, su clasificación al hexagonal final quedó comprometida. Si Orense SC logra vencer este sábado a Mushuc Runa en Machala, lo superará en la tabla y lo dejará fuera de la zona privilegiada.

La jornada 28 recién comienza, pero ya empieza a marcar diferencias importantes en la lucha por el hexagonal y los cupos a torneos internacionales. Cada punto cuenta, y la presión aumenta a medida que el campeonato se acerca a su desenlace.

