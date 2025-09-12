El Clásico del Astillero será el plato fuerte en el regreso de la Liga Ecuabet con la fecha 28

Este domingo, el <b>estadio George Capwell</b> será el escenario de una nueva edición del apasionante<b> ‘Clásico del Astillero’,</b> cuando <b>Emelec</b> reciba a Barcelona en el reinicio de la <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional>Liga Ecuabet</a> conectada por</b><b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/ismael-rescalvo-estadio-george-capwell-emelec-1-058-dias-entrenador-barcelona-sc-KA10105294></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>