12 sep 2025 , 15:15

El Clásico del Astillero será el plato fuerte en el regreso de la Liga Ecuabet con la fecha 28

    Jugadores de ambos clubes disputando el balón.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Este domingo, el estadio George Capwell será el escenario de una nueva edición del apasionante ‘Clásico del Astillero’, cuando Emelec reciba a Barcelona en el reinicio de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim tras la pausa por la doble fecha FIFA de las eliminatorias al Mundial 2026.

Más que una rivalidad histórica, el partido definirá buena parte del futuro de ambos clubes en su lucha por entrar al hexagonal final del torneo 2025 y asegurarse un cupo en la Copa Libertadores o Sudamericana del 2026.

Lea: Ismael Rescalvo regresará al estadio Capwell de Emelec después de 1 058 días, como entrenador de Barcelona SC

Pese a que Barcelona ocupa la segunda casilla de la tabla con 47 puntos, el equipo dirigido por el español Ismael Rescalvo (exentrenador de Emelec) atraviesa una evidente crisis futbolística. La presión crece sobre el técnico ibérico, quien no ha logrado convencer con su propuesta de juego.

Del lado eléctrico, el panorama es ligeramente más optimista. Emelec se ubica en la novena posición con 38 unidades y necesita una victoria urgente para mantener viva la esperanza de acceder al hexagonal, aunque también dependerá de otros resultados. Bajo la conducción del argentino Guillermo Duró, el equipo ha mostrado una notable mejoría en su rendimiento en las últimas fechas.

Barcelona tendrá en el delantero uruguayo Octavio Rivero a su principal carta ofensiva, mientras que en el arco, Ignacio De Arruabarrena brinda seguridad.

Emelec, en cambio, lamentará la ausencia del goleador argentino Facundo Castelli, quien fue operado recientemente y quedó fuera de lo que resta del año. No obstante, el conjunto azul contará con el talento de los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco.

La fecha 28 arranca con duelos clave

La jornada 28 de la Liga Ecuabet comienza este viernes con un partido clave en la zona alta: Libertad enfrentará a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Liga, tercero con 45 puntos, intentará romper su mala racha de cuatro partidos sin ganar, mientras se prepara también para el duelo por Copa Libertadores ante Sao Paulo. Libertad, sexto con 42 unidades, quiere consolidarse en puestos de clasificación.

El sábado será el turno del líder absoluto, Independiente del Valle, que con 59 puntos y ya clasificado a la Libertadores 2026, enfrentará al necesitado Vinotinto. El cuadro del Valle también piensa en el duelo del próximo miércoles por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Once Caldas de Colombia.

Universidad Católica (quinto con 42 puntos) recibirá a Delfín, mientras Orense (séptimo, también con 42 unidades) chocará con Mushuc Runa. Ambos buscarán mantenerse en la pelea por el hexagonal. Deportivo Cuenca, cuarto con 43 puntos, visitará a Técnico Universitario en un duelo de alto voltaje.

Programación de la fecha 28

  • Viernes: Libertad vs. Liga de Quito
  • Sábado: Independiente del Valle vs. Vinotinto; Universidad Católica vs. Delfín; Orense vs. Mushuc Runa
  • Domingo: El Nacional vs. Macará; Técnico Universitario vs. Deportivo Cuenca; Emelec vs. Barcelona; Manta vs. Aucas
