12 sep 2025 , 22:45

Tiago Nunes criticó el estado de la cancha del estadio Reina del Cisne

Pese a la victoria de Liga de Quito ante Libertad en el inicio de la fecha 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, el técnico Tiago Nunes no ocultó su malestar por las condiciones del terreno de juego en el estadio Reina del Cisne.

   
    Tiago Nunes, director técnico de LDUQ.( ARCHIVO )
Pese a la victoria de Liga de Quito ante Libertad en el inicio de la fecha 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, el técnico Tiago Nunes no ocultó su malestar por las condiciones del terreno de juego en el estadio Reina del Cisne. En rueda de prensa, el estratega brasileño fue contundente: Es una vergüenza que LigaPro apruebe canchas como la de hoy. No es nada contra Libertad, que es un gran equipo, pero estas canchas no permiten lucimiento, ni espectáculo, aseguró.

Nunes también valoró el esfuerzo de sus dirigidos, quienes, pese a las dificultades del campo, lograron imponerse en un duelo clave por la clasificación al hexagonal final. Es natural la tensión y el nerviosismo. Felicito a los jugadores por la forma en la que se dedicaron en el partido. Fue un encuentro difícil porque la cancha no tiene las mejores condiciones, añadió.

El DT de los albos resaltó la capacidad ofensiva de su equipo en un entorno poco favorable: Somos un equipo que depende del balón y de asociarnos. Aun así, hemos generado bastantes situaciones de gol, señaló, destacando la insistencia de Liga por mantener su identidad de juego.

Finalmente, Nunes se mostró satisfecho con la madurez táctica de su equipo para sostener el resultado. Estoy contento por la forma en la que el equipo se portó. Tuvimos la madurez para defender el resultado, concluyó.

Con este triunfo, Liga de Quito se trepó momentáneamente al segundo lugar de la tabla con 48 puntos, a la espera de lo que haga Barcelona SC este domingo en el Clásico del Astillero.

