Liga de Quito vence a Libertad y mete presión a Barcelona SC

Liga de Quito derrotó a Libertad en el inicio de la fecha 28 en el estadio Reina del Cisne y sacude la tabla de posiciones. Los albos son los nuevos escoltas de IDV, mientras que Libertad con la derrota compromete su sexto puesto, es decir el último cupo al hexagonal final.

Iniciado el partido ambos clubes intentaron imponer condiciones con equipos agresivos, sabiendo que ambos se juegan tres puntos claves en el hexagonal final.

Tanto Libertad como Liga de Quito levantaron bastante el balón, activando juego directo y centros, algo apegado a su estilo.

Libertad sufrió en transición defensiva pero Michael Estrada perdonó en la finalización durante los primeros 18 minutos de juego.

Bryan Ramírez tuvo la más clara en 21 minutos por medio de un rebote que dejó el portero de Libertad dentro del área, pero no pudo apuntar al arco y nuevamente perdieron la ocasión de abrir el marcador.

Carlos Gruezo anotó el 1-0 al minuto 23 por medio de un fuerte cabezazo dentro del área tras un centro preciso efectuado por Leonel Quiñónez desde la banda zurda.

Yerlin Quiñónez fue la única vía ofensiva de Libertad, siendo profundo y rápido pero no encontró compañero para finalizar las aproximaciones.

Libertad intentó pero no pudo reaccionar en grupo, mientras que Liga intentó pero finalmente el primer tiempo terminó 1-0 a favor de los albos.

En la segunda mitad, Libertad empezó a insistir, tratando de encontrar el empate sin mucha puntería ni ideas claras. Pechón León realizó varios cambios buscando una reacción.

Libertad estuvo cerca, pero la defensa y sobre todo Gonzalo Valle pudieron sostener la ventaja en el marcador. Finalmente el partido terminó a favor de los albos que ahora son los nuevos escoltas a espera de lo que haga BSC contra Emelec en el Clásico del Astillero.

En tanto, la derrota deja a Libertad en una posición delicada. Aunque conserva momentáneamente el sexto lugar con 42 puntos, su clasificación al hexagonal final quedó comprometida. Si Orense SC logra vencer este sábado a Mushuc Runa en Machala, lo superará en la tabla y lo dejará fuera de la zona privilegiada.