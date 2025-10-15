Un juvenil rescindió su contrato con Emelec y firmó con el São Paulo de Brasil

¡Malas noticias para el futuro de Emelec! El bombillo perdió a uno de los mejores jugadores de las categorías formativas y no dejó un ingreso económico al club, tras un acuerdo entre ambas partes.

Emelec empezó a utilizar a más juveniles durante este 2025; sin embargo, algunos de ellos han estado inconformes con su trato y han llegado a un acuerdo para salir de la institución.

El jugador más reciente en abandonar al bombillo fue Didier Nazareno para firmar como agente libre con el São Paulo de Brasil, según informó el periodista José Carlos Vásquez.

El reportero conversó con el presidente de las formativas de Emelec, Emilio Pisco, y le informó que Didier firmó el finiquito con el departamento legal de la institución.