15 oct 2025 , 12:50

Un juvenil rescindió su contrato con Emelec y firmó con el São Paulo de Brasil

Emelec perdió a uno de sus mejores juveniles, después de que el jugador finiquitó su contrato con el club para firmar con el São Paulo de Brasil.

   
    Didier Nazareno firmó con el São Paulo de Brasil como agente libre( Redes sociales )
¡Malas noticias para el futuro de Emelec! El bombillo perdió a uno de los mejores jugadores de las categorías formativas y no dejó un ingreso económico al club, tras un acuerdo entre ambas partes.

Emelec empezó a utilizar a más juveniles durante este 2025; sin embargo, algunos de ellos han estado inconformes con su trato y han llegado a un acuerdo para salir de la institución.

El jugador más reciente en abandonar al bombillo fue Didier Nazareno para firmar como agente libre con el São Paulo de Brasil, según informó el periodista José Carlos Vásquez.

El reportero conversó con el presidente de las formativas de Emelec, Emilio Pisco, y le informó que Didier firmó el finiquito con el departamento legal de la institución.

Didier Nazareno rescindió su contrato con Emelec.
Didier Nazareno rescindió su contrato con Emelec. ( Redes sociales )

Además, Nazareno ya había solicitado ciertas condiciones para seguir en el bombillo, pero su representante ya tenía acordad su llegada al São Paulo y Emelec cedió para la salida del futbolista sin costo.

El juvenil fue llamado por Sebastián Beccacece para ser sparring de la selección de Ecuador en convocatorias anteriores.

Nazareno jugaba en la categoría sub 19 de Emelec, ahora ya participó en la Copa Atlântico sub 19 con el São Paulo.

