Liga de Quito fue multado por USD 105 000 en la Copa Libertadores por el duelo ante São Paulo

El encuentro entre São Paulo y Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores tuvo incidentes, ya que terminó en una alta sanción económica para los albos.

La Conmebol notificó una alta multa a Liga de Quito y al entrenador del cuadro quiteño, Tiago Nunes, por la infracción de dos artículos del Manual de Clubes de la competición.

Por el artículo 5.1.11.6 numeral 1, los albos fueron multados con USD 20 000 y Nunes con USD 50 000. “Por comparecer al terreno de juego más tarde de la hora prevista, modificando el protocolo de inicio del partido o desacatando las indicaciones del árbitro”, explica el manual.

Por otro lado, el numeral 2 del artículo 5. 1. 11. 6, generó otra sanción de USD 20 000 para Liga de Quito y de USD 15 000 para el entrenador brasileño porque “los jugadores de un equipo compareciesen al terreno de juego más tarde de la hora prevista para su reanudación del segundo tiempo”; explica.

En total, Liga de Quito deberá pagar USD 105 000. El monto de la multa será debitado automáticamente del dinero que recibirán los albos en concepto de derechos de televisión.