Fútbol Internacional
15 oct 2025 , 09:12

La selección de Ecuador lleva una victoria en sus últimos siete partidos

La selección de Ecuador no vive su mejor momento con Sebastián Beccacece y registra un triunfo en sus últimos siete partidos disputados.

   
  • La selección de Ecuador lleva una victoria en sus últimos siete partidos
    Hernán Galíndez reaccionó durante un partido amistoso entre la selección de México y Ecuador, en el Estadio Akron, en Guadalajara.( EFE )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La selección de Ecuador cerró su participación en la fecha FIFA con dos empates y tendrán dos nuevos amistosos en el mes de noviembre para acabar el 2025 con un triunfo, pero La Tri tiene un dato preocupante.

Los dirigidos de Sebastián Beccacece igualaron 1-1 con México, tras empezar perdiendo por un error en la salida y empató el juego por un fallo rival que terminó en el penal de Jordy Alcívar.

El empate de Ecuador revela una estadística preocupante, ya que La Tri no consigue marcar goles, además de conseguir pocas victorias.

Lea más: Ecuador cerró la doble fecha FIFA en el bombo 2 del ranking pero deja dudas en su juego

En los últimos siete partidos, Ecuador registra una victoria y seis empates, cinco de los partidos fueron por Eliminatorias y dos amistosos.

La selección de Ecuador igualó 1-1 con México y con Estados Unidos en los últimos dos amistosos.
La selección de Ecuador igualó 1-1 con México y con Estados Unidos en los últimos dos amistosos. ( EFE )

Además, La Tri anotó tres goles y encajó dos en todos los encuentros. Cuatro juegos quedaron 0-0 por las Eliminatorias.

Lea más: ¿Ángelo Preciado discutió con Beccacece tras ser reemplazado en el primer tiempo?

Ahora, tras empatar con México, Ecuador se deberá alistar para enfrentar a Canadá y Nueva Zelanda en la fecha FIFA de noviembre. En esos partidos, La Tri necesitará conseguir victorias para asentarse en el bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026.

En ese entonces, Beccacece podrá probar nuevos futbolistas para considerar alternativas que vayan a la cita mundialista.

Temas
Fútbol
eliminatorias Copa América
amistoso Ecuador
amistoso selección ecuatoriana
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Amistosos Ecuador
Amistosos
amistoso internacional
Selección de Ecuador
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
Sebastián Beccacece
Ecuador
Noticias
Recomendadas