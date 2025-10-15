La selección de Ecuador lleva una victoria en sus últimos siete partidos

La selección de Ecuador cerró su participación en la fecha FIFA con dos empates y tendrán dos nuevos amistosos en el mes de noviembre para acabar el 2025 con un triunfo, pero La Tri tiene un dato preocupante.

Los dirigidos de Sebastián Beccacece igualaron 1-1 con México, tras empezar perdiendo por un error en la salida y empató el juego por un fallo rival que terminó en el penal de Jordy Alcívar.

El empate de Ecuador revela una estadística preocupante, ya que La Tri no consigue marcar goles, además de conseguir pocas victorias.

En los últimos siete partidos, Ecuador registra una victoria y seis empates, cinco de los partidos fueron por Eliminatorias y dos amistosos.