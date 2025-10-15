Fútbol Internacional
15 oct 2025 , 10:28

Jefferson Montero: “Ya es hora de dar un golpe en la mesa y poner al mando a alguien que sepa dirigir a Ecuador”

El exjugador de la selección de Ecuador, Jefferson Montero, criticó al entrenador de La Tri, Sebastián Beccacece, y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

   
  • Jefferson Montero: “Ya es hora de dar un golpe en la mesa y poner al mando a alguien que sepa dirigir a Ecuador”
    Jefferson Montero criticó al entrenador de la selección de Ecuador, Jefferson Montero.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El empate 1-1 entre la selección de Ecuador y México por un amistoso internacional generó molestias en los hinchas y en los exfutbolistas, entre ellos a Jefferson Montero, quien se pronunció por el empate.

El exjugador de La Tri ha sido uno de los más críticos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de Sebastián Beccacece, por lo que aprovechó la igualdad del combinado nacional.

¿Hasta cuándo con el mismo discurso? Ya nos enseñó Dusan, el Bolillo, etc. Alfaro hizo algo tan maravilloso que desde la FEF le fallaron”, señaló Montero con una historia en Instagram.

Lea más: La selección de Ecuador lleva una victoria en sus últimos siete partidos

Además, Jefferson agregó que “¡ya es hora de dar un golpe en la mesa y poner al mando a alguien que sepa dirigir este barco tan valioso que tenemos! ¡Basta de conformismo! Es hora de apuntar a algo más grande”, cerró.

Jefferson Montero pidió el cambio de entrenador de la selección de Ecuador para el Mundial 2026.
Jefferson Montero pidió el cambio de entrenador de la selección de Ecuador para el Mundial 2026. ( API )

Anteriormente, Montero ofreció la contratación de José Mourinho como nuevo entrenador de Ecuador para reemplazar a Sebastián Beccacece.

Lea más: ¿Ángelo Preciado discutió con Beccacece tras ser reemplazado en el primer tiempo?

En esta Fecha FIFA, La Tri igualó 1-1 con México y Estados Unidos, por lo que aún no consigue asentarse en el bombo 2 para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.

Ecuador deberá jugar dos nuevos amistosos en noviembre ante Canadá y Nueva Zelanda.

Temas
Fútbol
amistoso Ecuador
fútbol sudamericano
partido amistoso
Fútbol internacional
Amistosos Ecuador
Mundial 2026
amistoso internacional
jefferson montero
Selección de Ecuador
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
Sebastián Beccacece
Ecuador
Noticias
Recomendadas