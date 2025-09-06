Jefferson Montero propone a José Mourinho como nuevo entrenador de Ecuador

El exjugador de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-ecuador>selección de Ecuador</a>, <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jefferson-montero>Jefferson Montero,</a> sorprendió al <b>proponer un nombre de peso internacional </b>para dirigir a la Tri: se trata nada más ni nada menos de <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jose-mourinho>José Mourinho</a>, <b>extécnico</b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/boletos-agotados-para-el-ecuador-vs-argentina-en-el-monumental-HH10066504></a>