Jefferson Montero propone a José Mourinho como nuevo entrenador de Ecuador

Jefferson Montero, exjugador de la selección de Ecuador, sorprendió el nombre del entrenador portugués, José Mourinho, para que sea el entrenador de la Tri

   
    El entrenador portugués, José Mourinho( Foto: Internet )
El exjugador de la selección de Ecuador, Jefferson Montero, sorprendió al proponer un nombre de peso internacional para dirigir a la Tri: se trata nada más ni nada menos de José Mourinho, extécnico del Real Madrid y campeón de la Champions League con el Inter de Milán.

Montero se sumó a la creciente ola de críticas hacia el actual entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, a quien se le cuestiona por no lograr potenciar el rendimiento ofensivo del equipo.

Hasta el momento, la Tri solo ha anotado 13 goles en las presentes Eliminatorias Sudamericanas, cifra que genera preocupación de cara al Mundial 2026.

Durante una transmisión en vivo en Instagram, Montero no solo expresó su descontento con el trabajo de Beccacece, sino que lanzó una propuesta que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

El entrenador portugués, José Mourinho
El entrenador portugués, José Mourinho ( Foto: Internet )

Hagamos una oferta para que José Mourinho pueda dirigirnos en el Mundial. Yo creo que a los chicos les va a encantar la idea. Sabemos la relación que tiene con Mourinho, especialmente Antonio Valencia. Sabemos el cariño que se tienen ambos", comentó el exseleccionado.

Aseguro que puedo hablar con Mourinho para que pueda dirigir el Mundial. Creo que podríamos sacarle mucho provecho. Esperemos que el próximo técnico sepa aprovechar el talento que hay en la selección", añadió.

Actualmente, Ecuador se ubica en la cuarta posición de la tabla con 26 puntos, y cerrará su participación en las Eliminatorias enfrentando a la poderosa Argentina, en un duelo clave rumbo a la Copa del Mundo.


