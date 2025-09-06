Jefferson Montero propone a José Mourinho como nuevo entrenador de Ecuador

El exjugador de la selección de Ecuador, Jefferson Montero, sorprendió al proponer un nombre de peso internacional para dirigir a la Tri: se trata nada más ni nada menos de José Mourinho, extécnico del Real Madrid y campeón de la Champions League con el Inter de Milán.

Montero se sumó a la creciente ola de críticas hacia el actual entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, a quien se le cuestiona por no lograr potenciar el rendimiento ofensivo del equipo.

Hasta el momento, la Tri solo ha anotado 13 goles en las presentes Eliminatorias Sudamericanas, cifra que genera preocupación de cara al Mundial 2026.

Durante una transmisión en vivo en Instagram, Montero no solo expresó su descontento con el trabajo de Beccacece, sino que lanzó una propuesta que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

Lea también: Boletos agotados para el Ecuador vs Argentina en El Monumental