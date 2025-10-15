Juan Riquelme Angulo es considerado entre los 60 mejores jugadores nacidos en el 2008, según la revista The Guardian

El delantero de Independiente del Valle fue s<b>parring de la selección de Ecuador</b>, después de verlo por varios entrenamientos fue <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/angulo-convocatoria-beccacece-seleccion-ecuador-eliminatorias-2026-KA9020873 target=_blank>elogiado por Sebastián Beccacece</a>. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/liga-de-quito-multado-usd-105-000-copa-libertadores-duelo-sao-paulo-NE10279730 target=_blank>Liga de Quito fue multado por</a>