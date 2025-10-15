Fútbol Internacional
Juan Riquelme Angulo es considerado entre los 60 mejores jugadores nacidos en el 2008, según la revista The Guardian

La revista inglesa The Guardian publicó el listado de los 60 mejores jugadores nacidos en el 2008 y Juan Riquelme Angulo, de Independiente del Valle, fue considerado en el ranking

   
    Juan Riquelme Angulo fue reconocido como uno de los mejores jugadores del 2008.
El fútbol nacional empieza a ser reconocido a nivel internacional por el desempeño de sus jugadores, por lo que los clubes y la prensa del exterior empiezan a ver al país, y la revista The Guardian considera a un futbolista ecuatoriano como una de las futuras promesas.

El portal inglés publica cada año un listado de los 60 mejores jugadores de esa categoría. En esta ocasión ocurrió con los nacidos en el 2008, pues en el 2026 cumplirán los 18 años.

Juan Riquelme Angulo es el único ecuatoriano que apareció en el ranking de los mejores juveniles del mundo, junto al francés Ibrahim Mbaye, el italiano Francesco Camarda, el español Dro, entre otros.

Angulo destaca por su fuerza, pero su técnica con el balón muestra que es un delantero completo a su edad. Su velocidad y gran agilidad lo convierten en la pesadilla de los defensas”, redactó el periodista Jaime Macías para la revista.

Juan Riquelme Angulo aún no tiene su debut profesional con Independiente del Valle.
Juan Riquelme Angulo aún no tiene su debut profesional con Independiente del Valle.

El delantero de Independiente del Valle fue sparring de la selección de Ecuador, después de verlo por varios entrenamientos fue elogiado por Sebastián Beccacece.

Angulo aún no ha debutado con los rayados, ni con Independiente Juniors, pero es uno de los goleadores de las formativas.

Los otros ecuatorianos que han sido destacados por The Guardian

Desde el 2019, al menos un ecuatoriano ha sido nombrado por el listado de The Guardian, pues siete años consecutivos han sido seleccionados a futbolistas nacionales.

Johan Mina (2019), Anthony Valencia (2020), Maiky De La Cruz (2021), Juan Macías (2022), Allen Obando (2023) y Kendry Páez (2024).

Los siete futbolistas han sido vendidos al exterior, después de su aparición en listado.

