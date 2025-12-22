Fútbol Nacional
22 dic 2025 , 11:38

Independiente del Valle confirmó la salida de Michael Hoyos para el 2026

Michael Hoyos no va a renovar su contrato con Independiente del Valle para el 2026 y busca nuevo equipo como agente libre.

   
    Michael Hoyos no seguirá siendo jugador de Independiente del Valle.( API )
Este lunes 22 de diciembre, Independiente del Valle confirmó la salida de Michael Hoyos como agente libre para el 2026, tras acabar su contrato con la institución.

El delantero nacionalizado ecuatoriano quedó libre y podrá negociar con cualquier equipo para firmar en el 2026; sin embargo, Hoyos desmintió uno de sus destinos.

“Se va un profesional con todas las letras. Gracias, Michael Hoyos, por demostrarnos que el compromiso no se negocia. Nos quedamos con los festejos, la garra y tu calidad humana”, anunció el club.

Lea más: La directiva de Barcelona SC planeó clasificar a la fase dos de la Copa Libertadores

La cuenta añadió que “tu entrega en cada partido y los goles que nos hicieron soñar quedan grabados en la historia del club. Gracias por tanto y éxitos en tus próximos retos”, cerró.

En los tres años que estuvo en Independiente del Valle, Michael Hoyos anotó 44 goles y repartió 12 asistencias en 122 partidos disputados.

Lea más: ¿Cuándo serán los partidos de Barcelona SC en la fase dos de la Copa Libertadores?

Además, en ese lapso, Hoyos se coronó campeón de la LigaPro, Supercopa de Ecuador y la Recopa Sudamericana.

Después del último partido de Independiente del Valle, el delantero de 34 años aseguró que no firmará con el Universitario de Perú, sino que sigue buscando equipo.

