Fecha, hora y dónde ver Liga de Quito vs. Independiente del Valle por la LigaPro

Liga de Quito recibe a Independiente del Valle por la sexta fecha del hexagonal final de la LigaPro, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y los rayados tienen la posibilidad de celebrar el campeonato.

El cuadro del Valle se puede consagrar campeón si consigue la victoria ante los albos y celebrará en Casa Blanca, algo que los futbolistas de Liga de Quito quieren evitar.

"Se ha formado ya una rivalidad entre Independiente del Valle y nosotros. Creo que a nadie le gusta que le den una vuelta olímpica en su casa", señaló Kevin Minda en la rueda de prensa.

