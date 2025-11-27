Fecha, hora y dónde ver Liga de Quito vs. Independiente del Valle por la LigaPro

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-de-quito target=_blank>Liga de Quito</a> recibe a Independiente del Valle</b> por la sexta fecha del hexagonal final de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/LigaPro target=_blank>LigaPro</a>, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y los rayados tienen la posibilidad de celebrar el campeonato. El<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/independiente-del-valle-busca-adjudicarse-el-titulo-ante-liga-de-quito-OC10479766 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/queda-barcelona-sc-gustavo-quinteros-no-regreso-jhonny-quinonez-2026-PN10480609 target=_blank></a>