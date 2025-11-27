Fútbol Nacional
27 nov 2025 , 12:58

Fecha, hora y dónde ver Liga de Quito vs. Independiente del Valle por la LigaPro

Liga de Quito enfrentará a Independiente del Valle, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la sexta fecha del hexagonal final de la LigaPro.

   
    Liga de Quito enfrenta a Independiente del Valle por el hexagonal final de la LigaPro( Ecuavisa )
Liga de Quito recibe a Independiente del Valle por la sexta fecha del hexagonal final de la LigaPro, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y los rayados tienen la posibilidad de celebrar el campeonato.

El cuadro del Valle se puede consagrar campeón si consigue la victoria ante los albos y celebrará en Casa Blanca, algo que los futbolistas de Liga de Quito quieren evitar.

"Se ha formado ya una rivalidad entre Independiente del Valle y nosotros. Creo que a nadie le gusta que le den una vuelta olímpica en su casa", señaló Kevin Minda en la rueda de prensa.

Lea más: ¿Se queda en Barcelona SC? Gustavo Quinteros no quiere el regreso de Jhonny Quiñónez para el 2026

El encuentro de Liga de Quito vs. Independiente del Valle se disputará este viernes 28 de noviembre, a las 19:00, por la transmisión de Zapping.

Si los rayados consiguen la victoria, entonces tendrán una ventaja de 15 puntos con Liga de Quito, con 12 unidades por disputarse en lo restante del torneo.

Lea más: La FEF definió la sede de la final del Ascenso Nacional

"Sabemos que será un partido muy complicado y difícil. Vamos a salir con todo a buscar la victoria", agregó el volante.

Por su parte, Liga de Quito necesita una victoria para mantener el segundo lugar de la tabla de posiciones y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

