¿Se queda en Barcelona SC? Gustavo Quinteros no quiere el regreso de Jhonny Quiñónez para el 2026

Jhonny Quiñónez llegó a Barcelona SC en este 2025, a préstamo desde Independiente de Avellaneda con una opción a compra, y desde Argentina ya aseguran que no será tomado en cuenta para su regreso.

El volante ecuatoriano ha tenido un rendimiento aceptable, pero es muy cuestionado por los hinchas toreros y por seguir en el 11 titular de Ismael Rescalvo, a pesar de jugar malos partidos.

Quiñónez salió de Argentina cuando estaba Carlos Tévez, quien pidió su fichaje, como DT; sin embargo, el exfutbolista abandonó el club y Gustavo Quinteros es el nuevo entrenador del club.

El ex director técnico de Emelec ya empezó a planificar el armado del plantel y ya analiza el futuro de Jhonny, pues volverá al club el 1 de enero del 2026.

La prensa de Argentina tiene claro que Quinteros no tomará al ecuatoriano en sus planes, por lo que espera buscarle equipo para la próxima temporada.