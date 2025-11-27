Fútbol Nacional
27 nov 2025 , 12:21

¿Se queda en Barcelona SC? Gustavo Quinteros no quiere el regreso de Jhonny Quiñónez para el 2026

Los medios de Argentina reveló que el entrenador de Independiente de Avellaneda, Gustavo Quinteros, no tendrá en cuenta a Jhonny Quiñónez para el 2026 y pretende venderlo.

   
    Barcelona SC fichó a préstamo a Jhonny Quiñónez en este 2025.( API )
Jhonny Quiñónez llegó a Barcelona SC en este 2025, a préstamo desde Independiente de Avellaneda con una opción a compra, y desde Argentina ya aseguran que no será tomado en cuenta para su regreso.

El volante ecuatoriano ha tenido un rendimiento aceptable, pero es muy cuestionado por los hinchas toreros y por seguir en el 11 titular de Ismael Rescalvo, a pesar de jugar malos partidos.

Quiñónez salió de Argentina cuando estaba Carlos Tévez, quien pidió su fichaje, como DT; sin embargo, el exfutbolista abandonó el club y Gustavo Quinteros es el nuevo entrenador del club.

El ex director técnico de Emelec ya empezó a planificar el armado del plantel y ya analiza el futuro de Jhonny, pues volverá al club el 1 de enero del 2026.

La prensa de Argentina tiene claro que Quinteros no tomará al ecuatoriano en sus planes, por lo que espera buscarle equipo para la próxima temporada.

Independiente de Avellaneda no quiere el regreso de Jhonny Quiñónez para el 2026.
Independiente de Avellaneda no quiere el regreso de Jhonny Quiñónez para el 2026. ( Redes sociales )

“En principio, Gustavo Quinteros no lo tendría en consideración. Entonces, la dirigencia de Independiente buscará venderlo, en caso de que finalmente Barcelona de Guayaquil no decida comprarlo”, destacó el portal El crack deportivo.

El medio agregó que “la cesión culminará el 31 de diciembre de este año y, por el momento, Quiñónez regresa al Rojo”, pero sí le buscan equipo.

Finalmente, la nota señaló que si Barcelona SC desea retener a Jhonny deberá pagar USD 800 000, después de tener la posibilidad en junio de firmarlo por USD 700 000, pero no la utilizó.

