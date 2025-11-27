¿Se queda en Barcelona SC? Gustavo Quinteros no quiere el regreso de Jhonny Quiñónez para el 2026

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jhonny-quinonez target=_blank>Jhonny Quiñónez</a> llegó a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/barcelona-sc target=_blank>Barcelona SC</a> en este 2025</b>, a préstamo desde Independiente de Avellaneda con una opción a compra, y desde Argentina ya aseguran que no será tomado en cuenta para su regreso. El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/ismael-rescalvo-jhonny-quinonez-aportar-rendimiento-barcelona-sc-GB10336743 target=_blank>v</a><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/eduardo-bello-no-regresaria-barcelona-sc-dt-universidad-catolica-pide-quede-chile-IC10479809 target=_blank></a> <b></b> <b></b>