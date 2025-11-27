Fútbol Nacional
Pechón León confirma ofertas del exterior y duda de su continuidad en Libertad de Loja

Juan Carlos León reveló que no tiene conversaciones con la directiva de Libertad de Loja para su renovación y confirmó que recibió ofertas de clubes del exterior.

   
    Juan Carlos León analiza su próximo equipo para el 2026.( API )
Juan Carlos León consiguió una histórica temporada con Libertad de Loja al obtener la clasificación a torneos internacionales para el 2026, pero el futuro del director técnico sigue abierto.

El Pechón confirmó que no está en conversación para renovar su contrato con el cuadro lojano, pero sí recibió ofertas de otros equipos internacionales.

Tenemos muy buenas propuestas del extranjero, y me llena de orgullo que por primera vez se hayan fijado en un cuerpo técnico como nosotros para tomarnos en cuenta a nivel internacional”, reveló León en diálogo con El Canal del Fútbol.

A pesar del interés de otros clubes, el entrenador reveló que tomará la mejor decisión posible para él y su familia, sea quedarse en Ecuador o salir del país.

Juan Carlos León analiza no continuar en Libertad de Loja para la próxima temporada.
Juan Carlos León analiza no continuar en Libertad de Loja para la próxima temporada. ( API )

“En un mundo ideal, en lo lógico, debería de ser de que todo este grupo de jugadores, cuerpo técnico, deberían de ser renovados en Libertad”, lamentó el director técnico.

León confirmó que la directiva de Libertad no ha abierto conversaciones para su renovación, sino que ya están negociando con otros estrategas.

Finalmente, en caso de quedarse, Pechón considera que Libertad necesita: “Potenciar con unos seis o siete jugadores para competir ya a nivel internacional”, explicó.

El cuadro lojano aún tiene la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores 2026, si Liga de Quito queda campeón de la Copa Ecuador, y Libertad termina en el cuarto puesto del hexagonal final.

