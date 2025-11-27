Pechón León confirma ofertas del exterior y duda de su continuidad en Libertad de Loja

Juan Carlos León consiguió una histórica temporada con Libertad de Loja al obtener la clasificación a torneos internacionales para el 2026, pero el futuro del director técnico sigue abierto.

El Pechón confirmó que no está en conversación para renovar su contrato con el cuadro lojano, pero sí recibió ofertas de otros equipos internacionales.

“Tenemos muy buenas propuestas del extranjero, y me llena de orgullo que por primera vez se hayan fijado en un cuerpo técnico como nosotros para tomarnos en cuenta a nivel internacional”, reveló León en diálogo con El Canal del Fútbol.

A pesar del interés de otros clubes, el entrenador reveló que tomará la mejor decisión posible para él y su familia, sea quedarse en Ecuador o salir del país.