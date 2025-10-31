Fútbol Nacional
Pechón León no seguirá siendo entrenador de Libertad de Loja para el 2026

El entrenador de Libertad, Juan Carlos León, confirmó que la directiva lojana está buscando un nuevo director técnico para la próxima temporada.

   
    Juan Carlos León no seguirá en Libertad de Loja para la próxiam temporada.( API )
Juan Carlos León realizó un milagro en este 2025 al conseguir la clasificación de Libertad FC a torneos internacionales para la próxima temporada, pero la directiva lojana tomó una sorprendente decisión.

En su primera temporada, el Pechón salvó del descenso a Libertad y en este año le otorgó la clasificación a torneos de la Conmebol para el 2026 con su pase al primer hexagonal; sin embargo, la directiva decidió cambiar de rumbo en la dirección para el próximo año

"Ya están buscando director técnico. Nosotros lo que estamos haciendo es cumplir nuestro contrato que es hasta el 21 de diciembre, tengo entendido", dijo León a Zapping Sports.

El Pechón confirmó que se quedará en Libertad hasta el 21 de diciembre del 2025 y buscará dejar al club en la posición más alta posible.

Libertad de Loja ya busca un nuevo entrenador para reemplazar a Juan Carlos León.
Libertad de Loja ya busca un nuevo entrenador para reemplazar a Juan Carlos León. ( API )

"Cumpliremos nuestro contrato, haremos las cosas como siempre dijimos desde el primer día que estuvimos aquí... buscar salir de la zona de descenso, buscar un torneo internacional, cosas que ya conseguimos. Ahora vamos por el tercero que es la Copa Libertadores", agregó Pechón.

Finalmente, el entrenador de 50 años comentó que "eso buscaremos cuerpo técnico y jugadores. Vamos a dar todo de nosotros, somos profesionales y vamos a cumplir nuestra palabra", cerró.

Libertad se ubica en el quinto lugar del primer hexagonal de la LigaPro, por lo que ya tiene asegurado su cupo para la Copa Sudamericana y pelea por entrar a la Libertadores.

