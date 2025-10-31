Agenda deportiva del fin de semana, del sábado 1 y domingo 2 de noviembre

El feriado de noviembre empieza desde este sábado 1 de noviembre con <b>varios partidos de fútbol nacional e internacional destacados</b>, pues contará con la participación de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ecuatorianos-en-el-exterior target=_blank>ecuatorianos en el exterior</a>. El<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/pervis-estupinan-ya-entrena-con-normalidad-en-el-ac-milan-BE10362542 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/deportivo-quito-burlo-eliminacion-liga-de-quito-copa-libertadores-FE10362025 target=_blank></a>