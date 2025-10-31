Fútbol Internacional
Agenda deportiva del fin de semana, del sábado 1 y domingo 2 de noviembre

Los hinchas del fútbol nacional e internacional podrán empezar el feriado de noviembre con varios partidos importantes.

   
El feriado de noviembre empieza desde este sábado 1 de noviembre con varios partidos de fútbol nacional e internacional destacados, pues contará con la participación de ecuatorianos en el exterior.

El mismo sábado, el Arsenal de Piero Hincapié visita al Burnley; mientras que el Chelsea de Moisés Caicedo enfrentará al Tottenham. Así mismo, el Cremonese de Jeremy Sarmiento juega ante la Juventus.

Por su parte, el domingo 2 de noviembre tendrá los partidos del Macará vs. Emelec; Universidad Católica vs. Barcelona SC y el regreso de Pervis Estupiñán con el AC Milan.

Agenda deportiva del fin de semana, del sábado 1 y domingo 2 de noviembre

sábado 1 de noviembre

  • Burnley vs. Arsenal 10:00 | Premier League
  • Tottenham vs. Chelsea 12:30 | Premier League
  • PSG vs. Nice | 11:00 | Ligue 1
  • Técnico Universitario vs. Mushuc Runa | 14:00 | LigaPro
  • Cremonese vs. Juventus | 14:45 | liga de Italia
  • Aucas vs. El Nacional | 16:30 | LigaPro

    • domingo 2 de noviembre

  • Rennes vs. Estrasburgo | 09:00 | Ligue 1
  • Vinotinto vs. Manta | 13:00 | LigaPro
  • AC Milan vs. Roma | 14:45 | Liga de Italia
  • Macará vs. Emelec | 15:30 | LigaPro
  • Universidad Católica vs. Barcelona SC | 18:00 | LigaPro
