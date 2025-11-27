Fútbol Nacional
27 nov 2025 , 10:14

Independiente del Valle busca adjudicarse el título ante Liga de Quito

Independiente del Valle tendrá este viernes una oportunidad histórica: asegurarse el título del fútbol ecuatoriano de manera anticipada cuando enfrente al campeón defensor, Liga Deportiva Universitaria de Quito, en la séptima fecha del hexagonal final.

   
  • Independiente del Valle busca adjudicarse el título ante Liga de Quito
    IDV puede proclamarse campeón de la LigaPro.( IDV )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

Independiente del Valle tendrá este viernes una oportunidad histórica: asegurarse el título del fútbol ecuatoriano de manera anticipada cuando enfrente al campeón defensor, Liga Deportiva Universitaria de Quito, en la séptima fecha del hexagonal final de la LigaPro 2025.

El cuadro del Valle lidera la tabla con 74 puntos, mientras que Liga suma 62 unidades, con un partido pendiente frente a Independiente debido a compromisos internacionales: los del Valle por la Copa Sudamericana y Liga por la Copa Libertadores. De lograr la victoria, Independiente llegaría a 77 puntos, cifra que aseguraría el campeonato incluso si Liga gana los próximos cuatro encuentros.

Lea: Frangoy Zambrano reconoce que termina contrato con Libertad y ha recibido varias propuestas en la LigaPro

La victoria de Independiente también favorece a Barcelona SC en la lucha por el segundo puesto, que otorga un cupo directo a la fase de grupos de la próxima Libertadores. Tanto Liga como Barcelona tienen 62 puntos, pero el equipo canario posee una diferencia de goles inferior. Barcelona visitará a Libertad, penúltimo con 51 unidades, en su intento por asegurar un boleto continental.

Universidad Católica, con 56 puntos, es otro protagonista en la disputa por la Libertadores. El conjunto “camaratta” recibirá al colista del hexagonal, Orense, y además mantiene viva la opción de clasificar a la Copa Libertadores 2026 a través de la Copa Ecuador, donde un triunfo le otorgaría un cupo en la primera fase previa.

Mientras tanto, el hexagonal dos definirá un cupo a la Copa Sudamericana 2026, con cuatro equipos en la pelea: Macará (53 puntos), Aucas (52), Deportivo Cuenca (52) y Emelec (49).

El partido entre Aucas y Deportivo Cuenca se perfila como clave, mientras que Macará será favorito frente a El Nacional y Emelec enfrentará al colista del grupo, Delfín.

En paralelo, el cuadrangular para evitar el descenso enfrentará a Técnico Universitario contra Manta y al recientemente descendido Vinotinto contra Mushuc Runa, cerrando así la intensa recta final de la LigaPro 2025.

Independiente del Valle tiene la oportunidad de coronar una temporada sobresaliente y definir la LigaPro antes de tiempo, mientras los demás equipos luchan por los últimos cupos internacionales y por mantener la categoría.

Temas
Independiente del Valle
IDV
LigaPro
Independiente del Valle
Ecuador
Noticias
Recomendadas