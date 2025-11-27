Fútbol Internacional
27 nov 2025 , 10:15

Eduard Bello ya no regresaría a Barcelona SC, el DT de Universidad Católica pide que se quede en Chile

El entrenador de la Universidad Católica de Chile, Daniel Garnero, pidió que el jugador de Barcelona SC, Eduard Bello, se quede en su equipo para la próxima temporada.

   
  • Eduard Bello ya no regresaría a Barcelona SC, el DT de Universidad Católica pide que se quede en Chile
    El entrenador de la Universidad Católica quiere contar con Eduard Bello para el 2026.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Eduard Bello fue prestado por Barcelona SC a la Universidad Católica de Chile en este 2025 y el futuro del venezolano está en el aire, después de un rendimiento decente del futbolista.

El jugador de 30 años salió por una temporada al fútbol chileno con una opción a compra definitiva; sin embargo, la Universidad Católica no planea ejecutarla, pero sí quiere negociar para mantener al venezolano.

El entrenador del conjunto chileno, Daniel Garnero, reconoció la importancia de Bello en el equipo y su buen nivel, por lo que le pidió a la directiva su continuidad.

Lea más: Barcelona SC deberá pagar más de USD 10 mil por incidentes ante Liga de Quito

“Está teniendo una participación y un nivel muy bueno, acorde a lo que es él. Por ese lado estamos muy contentos y satisfechos. Lo que pase con su futuro se va a definir al final del torneo. Es un jugador que está muy considerado y queremos que se quede”, explicó el director técnico.

Eduard Bello deberá regresar a Barcelona SC para enero del 2026.
Eduard Bello deberá regresar a Barcelona SC para enero del 2026. ( Redes sociales )

¿Eduard Bello regresará a Barcelona SC para la próxima temporada?

Por su parte, Bello fue consultado sobre su futuro y la posibilidad de que se mantenga en la Católica o regrese a Barcelona SC para la próxima temporada.

Lea más: Independiente del Valle analiza la continuidad de Javier Rabanal como su entrenador para el 2026

Eso se lo dejo a mi agente, me preocupo por la cancha y en el día a día, ganarme las cosas en los entrenamientos”, respondió el venezolano en Tnt Sports.

Eduard agregó que “estoy enfocado en que el equipo clasifique a Copa Libertadores y a partir de ahí habrá mucho más motivo para quedarme”, cerró el futbolista.

En esta temporada, Bello registra seis goles y dos asistencias en 29 partidos disputados. El préstamo finalizará a finales de diciembre del 2025.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Mercado de fichajes
Barcelona SC
Universidad Católica
Eduard Bello
Chile
Ecuador
Noticias
Recomendadas