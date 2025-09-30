Eduard Bello no será comprado por Universidad Católica de Chile y debe volver a Barcelona

Desde Chile, varios medios reportan que Universidad Católica no ejercerá la opción de compra de USD 1 millón y tendrá que volver a Barcelona, dueño de su pase.

El venezolano llegó a Barcelona en 2024 y firmó un contrato que lo vincula con el club torero hasta diciembre del 2026. Bello, de 30 años, tendrá que reportarse para la próxima temporada a la espera de la decisión técnica de Ismael Rescalvo sobre su futuro en el equipo.

Con Universidad Católica, el venezolano ha disputado 23 partidos, aportando 4 goles y 1 asistencia. Previamente, en su paso por Barcelona, Bello registró 2 goles y una asistencia en 15 encuentros.

“Estoy agradecido con Barcelona, solo tengo agradecimiento con la gente por el trato y por el cariño, los resultados no fueron los mejores", señaló Bello tras su salida del club.

"Barcelona es un club grande por su gente, interiormente hay muchas cosas por hacer y cambiar, deben cambiar muchas cosas para tener a Barcelona donde se merece”, concluyó.