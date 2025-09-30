LigaPro define fechas y horarios para el inicio de los hexagonales finales

Con la fase regular ya concluida, los equipos de la LigaPro se preparan para afrontar la etapa más decisiva del campeonato. La organización del torneo ha confirmado los días y horarios de los compromisos correspondientes a la Fecha 1 del Hexagonal final, el segundo hexagonal y el cuadrangular por la permanencia.

La lucha por el título arranca el sábado 4 de octubre, cuando Universidad Católica reciba en el Olímpico Atahualpa a Liga Deportiva Universitaria, en un duelo clave programado para las 19h00.

Lea: Hexagonal final: ¿Quién dominó a quién en los duelos directos?

La jornada continuará el domingo 5, con el enfrentamiento entre Libertad FC y Orense a las 14h30, y el plato fuerte de la fecha: Barcelona SC vs Independiente del Valle, desde las 17h30 en el estadio Monumental.

En el Segundo Hexagonal, la actividad iniciará también el sábado 4. Delfín se medirá ante El Nacional a las 14h00, mientras que Emelec será local frente a Deportivo Cuenca a las 16h30. El domingo 5, Macará enfrentará a Aucas en Ambato, desde las 12h00.

Por su parte, el cuadrangular de descenso, que determinará qué equipos conservarán la categoría para la próxima temporada, comenzará el sábado 18 de octubre. Mushuc Runa será anfitrión ante Vinotinto FC a las 13h30.