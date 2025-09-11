Fútbol Nacional
Fecha, hora y dónde ver Libertad FC vs. Liga de Quito por la Liga Ecuabet

Libertad de Loja recibe a Liga de Quito por la fecha 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim para conseguir su clasificación al hexagonal principal.

   
    Libertad de Loja enfrenta a Liga de Quito en el estadio Reina del Cisne.( Ecuavisa )
La actividad regresa a la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, después de no disputar partidos por los dos encuentros de la selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas, y tendrá un choque de clubes de la parte alta.

El primer enfrentamiento de la jornada 28 se disputará entre Libertad de Loja vs. Liga de Quito, en el estadio Reina del Cisne.

Los albos tienen 45 puntos en el tercer lugar; mientras que los lojanos acumulan 42 unidades, por lo que el perdedor puede llegar a quedarse en el segundo hexagonal.

El enfrentamiento entre Libertad vs. Liga de Quito se disputará este viernes 12 de septiembre, a las 19:00, por la transmisión de Zapping.

Liga de Quito busca subir al segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.
Liga de Quito busca subir al segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim. ( API )

Los lojanos llevan cuatro partidos sin conocer la derrota, pues suman dos victorias y dos empates, además del más reciente ante Delfín.

Por su lado, Liga de Quito no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro encuentros, ya que tienen dos empates y dos derrotas.

Después de este encuentro, los albos recibirán al São Paulo el próximo jueves 18 de septiembre, a las 17;00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

