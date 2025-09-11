Violencia y apuestas ilegales sacuden al fútbol ecuatoriano: los tres casos más recientes

La violencia en Ecuador no se detiene. El miércoles 10 de septiembre, Maicol Valencia, futbolista de Exapromo Costa FC, fue asesinado en un hostal ubicado en Manta, provincia de Manabí. El ataque dejó un saldo trágico de cuatro personas fallecidas y dos heridas.

Según el primer informe de la Policía Nacional, se trató de un ataque al estilo sicariato. Varios jugadores del equipo vivían en ese hostal y estuvieron presentes al momento del crimen.

Lo más impactante es que Valencia fue presentado oficialmente como refuerzo del club ese mismo día, pocas horas antes de ser asesinado. El jugador, de 25 años, había llegado a reforzar al plantel con miras al objetivo del ascenso en esta temporada.

Entre las víctimas mortales también se identificaron a Darwin Orlando Pincay Plúa y Juan Carlos Plúa Chila. Uno de los heridos también forma parte de la plantilla de Exapromo Costa FC.

Pese al doloroso contexto, el club manabita deberá disputar su partido por los 32avos de final de los playoffs nacionales de Segunda Categoría frente a Deportivo Quito, este sábado 13 de septiembre, a las 12:00 en el estadio Jocay de Manta.

El caso de Maicol Valencia no es un hecho aislado. El fútbol ecuatoriano ha sido víctima de múltiples episodios violentos en los últimos años.