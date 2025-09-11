Fútbol Nacional
11 sep 2025 , 09:24

Violencia y apuestas ilegales sacuden al fútbol ecuatoriano: los tres casos más recientes

El fútbol ecuatoriano ha sido víctima de múltiples episodios violentos en los últimos años.

   
    La Policía Nacional y el Ejército vigilan el hostal donde se produjo un ataque en Manta, que dejó cuatro fallecidos, el 10 de septiembre de 2025( API )
La violencia en Ecuador no se detiene. El miércoles 10 de septiembre, Maicol Valencia, futbolista de Exapromo Costa FC, fue asesinado en un hostal ubicado en Manta, provincia de Manabí. El ataque dejó un saldo trágico de cuatro personas fallecidas y dos heridas.

Según el primer informe de la Policía Nacional, se trató de un ataque al estilo sicariato. Varios jugadores del equipo vivían en ese hostal y estuvieron presentes al momento del crimen.

Lo más impactante es que Valencia fue presentado oficialmente como refuerzo del club ese mismo día, pocas horas antes de ser asesinado. El jugador, de 25 años, había llegado a reforzar al plantel con miras al objetivo del ascenso en esta temporada.

Entre las víctimas mortales también se identificaron a Darwin Orlando Pincay Plúa y Juan Carlos Plúa Chila. Uno de los heridos también forma parte de la plantilla de Exapromo Costa FC.

Pese al doloroso contexto, el club manabita deberá disputar su partido por los 32avos de final de los playoffs nacionales de Segunda Categoría frente a Deportivo Quito, este sábado 13 de septiembre, a las 12:00 en el estadio Jocay de Manta.

El caso de Maicol Valencia no es un hecho aislado. El fútbol ecuatoriano ha sido víctima de múltiples episodios violentos en los últimos años.

La Policía Nacional y el Ejército vigilan el hostal donde se produjo un ataque en Manta, que dejó cuatro fallecidos, el 10 de septiembre de 2025 ( API )

Amenazas a jugadores de Chacaritas FC por apuestas

El 29 de diciembre de 2024, futbolistas de Chacaritas FC, club de Segunda Categoría, fueron amenazados por un grupo armado que les exigía perder sus partidos debido a intereses relacionados con apuestas deportivas.

El medio Línea de México difundió un video donde se observa a varios hombres fuertemente armados intimidando a los jugadores, advirtiéndoles que debían perder sus encuentros en la LigaPro Serie B, o sus familias sufrirían represalias.

Ya en julio de 2024, el presidente del club, Holger Maroto, había denunciado a un grupo de jugadores por su presunta implicación en apuestas ilegales.

Caso Insutec: amenazas armadas en pleno estadio

Otro episodio ocurrió el 20 de julio de 2022, cuando jugadores de Insutec, equipo de la Segunda Categoría de Los Ríos, fueron amenazados con armas de fuego al llegar al estadio Rafael Vera Yépez, según el relato del periodista Johan Varela.

Al ingresar al recinto deportivo, tres personas armadas advirtieron a los jugadores que no debían ganar el partido. Incluso se escucharon detonaciones en los exteriores del estadio tras el ingreso del equipo.

Finalmente, Río Babahoyo se impuso con un marcador de 2-1, en un encuentro que quedó marcado por el temor y la intimidación.

Estos casos reflejan una creciente preocupación por la infiltración del crimen organizado en el fútbol ecuatoriano, especialmente en la Serie B y Segunda Categoría.

