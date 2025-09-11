Fútbol Nacional
11 sep 2025 , 09:55

Emelec vs. Barcelona: Árbitros confirmados para el Clásico del Astillero

La Comisión de Árbitros anunció la designación del equipo arbitral para dirigir el enfrentamiento entre Emelec vs. Barcelona SC por el Clásico del Astillero.

   
  • Emelec vs. Barcelona: Árbitros confirmados para el Clásico del Astillero
    Emelec recibe a Barcelona SC este domingo 14 de septiembre por la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Emelec se enfrentará a Barcelona SC por el Clásico del Astillero, en el estadio George Capwell, por la fecha 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim y ya se conocen los jueces centrales.

La Comisión de Árbitros reveló al equipo arbitral para el enfrentamiento entre los toreros y el bombillo en el acta de programación.

Estos son los árbitros confirmados para el Clásico del Astillero

  • Árbitro: Robert Cabrera
  • A1: Edison Vásquez
  • A2: Danny Ávila
  • 4to: Cristian Piedra
  • VAR: Kevin Arévalo
  • AVAR: Christian Lescano
    • Robert Cabrera será el árbitro para el Clásico del Astillero.
    Robert Cabrera será el árbitro para el Clásico del Astillero. ( API )

    Lea más: Inter de Milán analiza fichar a Joel Ordóñez para el 2026

    En esta temporada, Cabrera lleva 19 partidos dirigidos en el torneo nacional, incluso ha expulsado a siete futbolistas en los encuentros.

    Además, Robert fue designado para el enfrentamiento entre los toreros y Liga de Quito, en el estadio Monumental, con victoria de los albos.

    Lea más: Exapromo Costa FC lamenta la pérdida de Maicol Valencia, tras ser asesinado en Manta

    Emelec llega al Clásico del Astillero con una victoria por 2-1 al Aucas y se acerca al hexagonal principal, pues está a cuatro unidades de llegar a competir por clasificar a torneos internacionales.

    Por su lado, con los resultados necesarios, Barcelona SC puede asegurar su pase al hexagonal principal, junto a Independiente del Valle.

    Temas
    Fútbol
    Fútbol Ecuador
    fútbol ecuatoriano
    Liga Pro
    LigaPro
    LigaPro2025
    Liga Ecuabet
    Emelec
    Barcelona SC
    Clásico del Astillero
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas